الوزراء اليمنى: استكمال استعادة الدولة من أولويات الحكومة

أكد رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، اليوم الخميس، أن استكمال استعادة الدولة وهزيمة ميليشيا الانقلاب وخدمة المواطن من أولويات الحكومة اليمنية.



وشدد "عبدالملك" على أهمية تكاتف الجهود الرسمية والحزبية والشعبية لإنجاز هذه المهام، وتحسين مستوى الحياة والمعيشة اليومية للمواطن في جميع الجوانب.



وتعهد "عبدالملك"، خلال تصريح أورده الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر. نت"، بمواصلة محاربة جميع أنواع الفساد المالي والإداري، مؤكدًا أن الحكومة ستكون حاسمة في هذا الأمر وبكل تجرد، وبما يراعي المصلحة الوطنية بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.



وأوضح "عبدالملك" أن هموم ومعاناة أبطال الجيش اليمني، بما في ذلك انتظام صرف المرتبات، والوفاء لأسر الشهداء ورعاية الجرحى، هي محل اهتمام الحكومة التي لن تتوانى عن إيجاد الحلول المستدامة لها.