«العقارات» يصعد ببورصة دبى

صعد المؤشر العام لسوق دبى المالية، لدى مستهل تعاملات اليوم الخميس، أولى تداولات العام الجديد 2020، بنسبة 0.19% رابحا 5.14 نقطة ليصل إلى مستوى 2770 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى الاستثمار والعقارات.



وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 8.7 مليون سهم، محققة ما قيمته 9.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 195 صفقة لعدد 24 سهما، وارتفع 12 سهما، وانخفضت 9 أسهم، واستقرت 3 أسهم.



وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.84%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.72%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.40%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.23%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.98%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.84%.



وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 3.83%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 2.28%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.49%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 3.95%.

