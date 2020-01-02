صفعة جديدة لأردوغان.. الجزائر تسعى لحوار بين الأطراف الليبية

صرح وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، اليوم الخميس، بأن الجزائر تنوي عقد مبادرات حوار بين الأطراف الليبية في الجزائر، وفقًا لنبأ عاجل تناقلته وسائل إعلام جزائرية.



ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز"، كان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الجزائرية عبدالعزيز بن علي الشريف، قد قال في وقت سابق إن الاتفاقية الموقعة بين ليبيا وتركيا، هي قضية ذات سيادة بين البلدين، وليست من دواعي قلق الجزائر.



وأشار المسئول الجزائري، في بيان أمس، إلى أن ما يحدث في ليبيا أمر خطير، مشددًا على حرص حكومته على رؤية حل سلمي للأزمة.



وأوضح المسئول أن "الأحزاب غير الشرعية في ليبيا هي التي ترفض المسار السلمي، وتقوم بتعبئة الخارجين عن القانون، بما في ذلك الميليشيات والمرتزقة، لتزويدهم بتدفقات مالية لخوض معارك بالوكالة".