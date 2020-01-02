التحفظ على 93 ألف جهاز طبي مغشوش في السيدة زينب

أمرت نيابة السيدة زينب، اليوم الخميس، بالتحفظ على 93 ألف جهاز وقطع مستلزمات طبية مجهولة المصدر بحوزة صاحب شركة عقب إخلاء سبيله، وإحالة القضية إلى محكمة الجنح.



وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارًا يفيد بضبط مالكة شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص، بحوزتها 93.677 ألف جهاز وقطعة مستلزمات طبية "جهاز قياس ضغط الدم، سرنجات، شرائط تحليل السكر" مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر، وذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة لكونها غير مصرح بها من الجهات المعنية، بمنطقة السيدة زينب.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة للتحقيق.