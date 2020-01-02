انتظام حركة المرور بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، انتظام الحركة المرورية بأغلب الميادين الرئيسية، حيث تتجاوز معدلات السير 65 % في الوقت الحالي، كما ظهرت بعض المؤثرات بالطرق، وتم التعامل معها من قبل رجال المرور.



انتظمت حركة السير أعلى طريق حازم حسن وأمام المتحف المصري الكبير، وكذلك طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، حيث كانت حركة المرور بها طبيعية ولا توجد أي مؤثرات.



وعمل أغلب قطاعات الطرق الدائرية بشكل جيد، عدا بعض الأحجام عند مطلع الطريق الدائري من الرماية حتى المريوطية، وكذلك المتجه من الزراعي إلى نفق السلام، بينما انتظمت حركة السير أعلى كوبري عباس والساحل وروض الفرج.



وشهد طريق صلاح سالم انتظامًا مروريًا على أغلب أماكنه، وكذلك محور المشير وشارع التسعين بالقاهرة الجديدة، كما شهد طريق الصعيد الغربي سيولة تامة في حركة السير، وكذلك طريق الأوتوستراد كان يعمل بشكل جيد.



فيما أعلنت الإدارة العامة للمرور إغلاق محور جوزيف تيتو، وعمل بعض التحويلات المرورية بمناطق النزهة لتركيب جسم معدنى لكوبرى مشاة.



وشهد كوبري أكتوبر انتظاما مروريا في أغلب أماكنه وجميع النزلات، عدا بعض الأحجام المتفرقة عند مطلع الكوبري من مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر في اتجاه وسط البلد، ويفضل طلوع الكوبري من مطلع غمرة.