«الري» تستعد بوحدة للتحول الرقمي

تستعد وزارة الرى، لاستكمال تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية مع تحديث آلياتها باستمرار، وتحديث نظم المعلومات لمختلف القطاعات، خاصة مع بدء الاستعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى يتم التجهيز لها منذ شهور فى الحى الحكومى.



وأعلنت الوزارة تطوير وتحديث كافة أنظمة التشغيل قبل الانتقال المحدد له أول يوليو المقبل، حيث سيتم انتقال معظم قطاعات الوزارة ومنها مصلحة الرى وهيئة الصرف، والهيئة العامة لحماية الشواطىء، والديوان العام، ودواوين الهيئات، والمركز الرئيسى بما فيه من شئون عاملين ونواب الوزير ومعاونيه والشئون المالية، لافتًا إلى أنه حسب الخطة الموضوعة سيتم تسليم المباني الخاصة بالوزارة وإخلائها قبل يوليو من العام المقبل لشركة العاصمة.



وقال الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع شئون الرصد والاتصالات والمعلومات والأملاك بوزارة الموارد المائية والرى، فى تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أنه يتم إنهاء الاستعدادات للتطبيقات الخاصة بجميع أجهزة الكمبيوتر والإتصالات والتى تتم بشكل مركزى للحكومة، حيث يتم العمل على تطبيق الحوسبة الالكترونية ويتم اختبارها تمهيدا لنقلها إلى العاصمة الإدارية، وتدريب العاملين بكافة القطاعات على تطبيقات الحاسب الآلي لكي تستطيع العمل على شبكة الحكومة بالكامل، بجانب وجود وحدة التحول الرقمى التى يتم إنشاؤها لكي تدير هذه المنظومة.