التجارة والصناعة: حل مشكلات المصانع المتعثرة هذا العام

تستهدف وزارة التجارة والصناعة، خلال عام 2020، عدة ملفات سيتم العمل عليها، تستعرضها «الدستور» في السطور التالية.



ملف تعميق المنتج المحلي ووضع آلية لتقليل الواردات وزيادة الصادرات واستقطاب خبرات لرفع كفاءة المنتج المحلي، بحسب تصريحات نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.



وسيتم التركيز على ملف المصانع المتعثرة، حيث أن حل مشكلات هذه المصانع كان من ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزيرة التجارة أثناء حلف اليمين بعد التعديل الوزاري الأخير.



وأكدت جامع، أن هناك تنسيقا بين الوزارة والبنك المركزي، وتم وضع إطار عام وتوصيف للتعثر، ونوع التعثر والدعم الذي تستطيع الوزارة تقديمه، سواء كان إتاحة تمويل أو تدريب خاص للعمالة الفنية.



وبالنسبة للمعارض فقد تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء على مد العمل ببرنامج دعم المعارض، من أجل تحفيز التصدير ووافق المجلس على دعم الصادرات بـ125 مليون جنيه.



وأشارت جامع، في تصريحاتها، إلى أن هناك حرص علي انفتاح مجال لتسويق الشركات وعرض منتجاتها ومعيار نجاحها والتعاقدات التي تم إنجازها، بالإضافة لفحص مجال الشركات المتوسطة والصغيرة وإعطائها كثيرا من الدعم لإعطائها لمجال التصدير".





