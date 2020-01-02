تباين أداء بورصة السعودية بمستهل تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات بورصة السعودية، لدى مستهل تعاملات اليوم الخميس، آخر تعاملات العام، حيث صعد المؤشر العام للسوق "تاسى"، بنسبة 0.28%، رابحا 23.58 نقطة، ليصل إلى مستوى 8382.43 نقطة.



فيما تراجع مؤشر السوق الموازية نمو بنسبة 1.54% خاسرا 107.07 نقطة ليصل إلى مستوى 6840.07 نقطة، وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 33.2 مليون سهم بقيمة 760.7 مليون ريال، وارتفعت أسهم 121 شركة، فيما تراجعت 49 شركة.



وارتفعت 14 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.52%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.08%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.70%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.66%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.63%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.50%، ثم قطاعا التأمين والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.58%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.43%.



وجاء سهم "الكابلات السعودية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، ثم معدنية نسبة 4.97%، ثم مجموعة السريع بنسبة 4.90%، فيما تصدر سهم "مجموعة فتيحى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.03%، ثم الوطنية للتعليم بنسبة 1.03%، ثم التصنيع بنسبة 1.02%.



وكان المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، قد تحول للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.04% رابحا 3.45 نقطة، ليغلق عند مستوى 8419.84 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.46% خاسرا 29.83 نقطة ليغلق عند مستوى 6472.03 نقطة.



وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 222 مليون سهم بقيمة 5 مليارات ريال، وارتفعت أسهم 110 شركة، فيما تراجعت 69 شركة.



وارتفعت 13 قطاعا بسوق السعودية، على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 6.39%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.19%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.94%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.79%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.77%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.55%.



وجاء سهم "صناعة الورق" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.95%، ثم ساب للتكافل نسبة 9.88%، ثم التأمين العربية بنسبة 9.64%، فيما تصدر سهم "متلايف إيه آى جى العربى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.49%، ثم دارية ريت بنسبة 2.60%، ثم الفخارية بنسبة 2.31%.



وتعاود اليوم الخميس، 4 بورصات خليجية فقط من بين 10 بورصات عربية، هى دبي، وأبوظبي، وقطر، والبحرين، فيما ستعود بورصة الكويت للعمل يوم الأحد المقبل.



يُشار إلى أن بورصات الخليج، أنهت تداولات العام الماضى على ارتفاعات قياسية بدعم ترقية الأسواق الناشئة وطرح أرامكو وهدوء الحرب التجارية، وتحقيق نتائج فائقة لبعض الشركات الكبرى فى فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2019.



فيما تستكمل اليوم، بورصتا السعودية ومسقط التداول للجلسة الثانية على التوالى بالعام الجديد، حيث إن تلك البورصات لم تعلن عن إجازة خلال تلك العطلة؛ وبالتالى ستعمل بشكل طبيعى.



وتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي، فى جلسة أمس الأربعاء، أولى جلسات العام الجديد 2020؛ بضغط من هبوط القطاعات القيادية، وتضم البنوك والطاقة والمواد الأساسية.



فيما ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط بنهاية تعاملات أولى جلسات العام 2020، بنسبة 0.44%، ليغلق عند مستوى 3998.88 نقطة، رابحا 17.7 نقطة عن مستوياته بجلسة الثلاثاء الماضى.