ضاحى خلفان: أردوغان يتعاون مع الإخوان لتدمير اليمن

صرح ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، اليوم الخميس، بأن الرئيس التركي أردوغان، يعمل على تمكين المشروع الصفوي في اليمن، من خلال إحكام قبضته على الشعب اليمني بتعاون إخواني فريد، وفقًا لتغريدة نشرها عبر موقع "تويتر".



فيما أفادت تقارير عالمية بدعم الرئيس التركي لجماعة الإخوان الإرهابية، حيث عرض عليهم ملاذا آمنا بعد هروبهم من مصر.



نشر موقع "ديلي وير" تقريرًا أوضح فيه كيفية دعم أردوغان للجماعات الإرهابية في كلٍ من العراق وسوريا، وأخيرا دخوله العسكري إلى ليبيا دعمًا لحكومة الوفاق الليبية.