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حوادث

الأمن الإنساني.. خدمات اجتماعية قدمتها «الداخلية» للمواطنين

الخميس 02/يناير/2020 - 11:03 ص
جريدة الدستور
شيماء حسين
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قدمت وزارة الداخلية خلال الأسبوع الماضي، العديد من الخدمات الشرطية للمواطنين، ممثلة في كافة القطاعات ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ للتخفيف عن كاهلهم.

يرصد التقرير التالي ما قدمته الوزارة:

نقل سجين قرب محل إقامته

وافقت وزارة الداخلية على التماس مُسنة بنقل زوجها من محبسه بسجن وادي النطرون إلى سجن المرج؛ مراعاةً لظروفها الصحية حتى تتمكن من زيارته، فتم تقنين إجراءات نقله إلى السجن المشار إليه، تحقيقًا لملتمس المواطنة.

«كلنا واحد»
واصلت وزارة الداخلية مشاركتها في المرحلة العاشرة من مبادرة "كلنا واحد" بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية وطرحها بأعداد كبيرة من فروع كبرى السلاسل التجارية والشوادر على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

قوافل طبية مجانية
تواصل وزارة الداخلية المبادرات الإنسانية والمجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، في إطار حرص الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين

«واحة»
شيدت الداخلية أضخم صرح ومركز لتأهيل ذوي الهمم في أفريقيا والشرق الأوسط «واحة» خلال فترة لا تتجاوز الأربعة أشهر في مدينة العاشر من رمضان بالشرقية، ضمن مشاركتها في التواصل المجتمعي واهتمامها بذوي الهمم من أصحاب القدرات الخاصة.

زيارات للمدارس
نظمت وزارة الداخلية زيارات لمجموعة من طلاب المدارس، واستقبالهم بالمواقع الشرطية للتعريف بالمهام التي يضطلع بها رجال الشرطة في حفظ الأمن، وغرس السلوكيات الإيجابية لديهم.

ونظمت مديريات أمن القاهرة، الغربية، الفيوم، سوهاج، والإدارة العامة للحماية المدنية، بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، عدة زيارات لطلاب المدارس لمختلف المواقع الشرطية وإعداد زيارات لرجال الشرطة للتعريف بدورهم فى حفظ الأمن.

استقبال رجال دين بالسجون
استقبل سجن القناطر «رجال، ونساء» وسجن المرج، عددًا من العلماء ورجال الدين لعقد ندوات توعوية ودينية، وإقامة الصلوات والشعائر الدينية للنزلاء، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتقديم أوجه الرعاية المختلفة لكل نزلاء السجون اجتماعيًا وثقافيًا ودينيًا، وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجي، لإعادة تأهيلهم والعمل على انخراطهم في مدارج المجتمع عقب انقضاء العقوبة.

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