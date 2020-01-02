الحرس الثورى الإيرانى: لدينا القوة لتحطيم أمريكا

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، الجنرال حسين سلامي، اليوم الخميس، إن إيران لا تتجه للحرب لكنها لا تخشى أي صراع، وذلك بعد تصريح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن طهران تقف وراء احتجاجات مناهضة للولايات المتحدة في العراق.



ونسبت وكالة «تسنيم» للأنباء إلى سلامي قوله: "لا نقود البلاد إلى الحرب لكننا لا نخشى أي حرب ونقول لأمريكا أن تحسن الحديث عند مخاطبة الأمة الإيرانية، لدينا القوة لتحطيمهم عدة مرات ولا يساورنا القلق".



واتهم ترامب، إيران، بتدبير مظاهرات عند السفارة الأمريكية في العراق الثلاثاء الماضي، قائلاً إن طهران ستتحمل المسئولية، فيما رفضت إيران الاتهامات.

