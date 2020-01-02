-
الخميس 02 يناير 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«بركات» يطالب بتعميم قرار جامعة الوادي الجديد بشأن ملابس الطلاب

الخميس 02/يناير/2020 - 11:00 ص
فايز بركات
فايز بركات
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
أشاد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بقيام بعض الجامعات وآخرها جامعة الوادي الجديد، بمنع ارتداء الطلاب للملابس التي لا توافق تقاليد وعادات المصريين، وتؤذي الذوق العام، مشيرًا إلى أن القرار يجب ألا يكون صادرًا عن كل جامعة بمفردها، وأن هناك ضرورة لإصدار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقرار يتم بموجبه منع مثل هذه الملابس من جميع الجامعات المصرية بشكل تام.

وأوضح بركات أنه كان أول من أثار هذه القضية من النواب، إيمانًا منه بضرورة تحقيق الانضباط بمعناه الشامل بالجامعات، وأن تكون ملابس الطلاب ملاءمة للحرم الجامعي باعتبار أنه مكان لتلقي العلم وبناء الشخصية، والطالبات والطلاب لهم حرية اختيار الملابس، ولكن الحرية ليست مطلقة وحدودها مكانة وقدسية أماكن تلقى العلم.

وأشار إلى أن الطلاب اعتادوا على ارتداء "البنطلون المقطع" و"السلاسل" و"الشورت"، الأمر الذي أفسد الذوق العام والمظهر اللائق بطلاب العلم بحسب رؤية الكثير، مؤكدًا أن الطالب لابد وأن يحترم قدسية الحرم الجامعى وأن الجامعة منارة لتلقي العلم ولابد وأن يعى الطلاب غير المنضبطين ذلك، وأضاف أن للجامعات كافة الصلاحيات لاتخاذ أي الإجراءات من شأنها أن تضبط جامعته في حال وجود أي أمر خارج عن المألوف.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

«تحرش فتاة المنصورة» يتصدر «تويتر»

منذ حوالي 12 ساعة

«على راسي».. نصر محروس يعلق على طلب حل أزمة بهاء سلطان

منذ ساعتين و 43 دقيقة

استقرار سعر الدولار اليوم

منذ حوالي 13 ساعة

أول تحرك أمني تجاه فيديو التحرش بفتاة المنصورة (صور)

الصور

image description

رفع كفاءة وترميم 42 مركز شباب بكفر الشيخ

image description

وزير الاتصالات يتفقد قاعة كبار الزوار بجامعة سوهاج الجديدة (صور )

image description

مباراة فوز الأهلي على مصر المقاصة في الدوري العام

image description

«رؤية مصر 2030» في الوادي الجديد

image description

هبوط أرضي بطريق «دمياط -بورسعيد»

الأكثر قراءة

أول تحرك أمني تجاه فيديو التحرش بفتاة المنصورة (صور)

«الأرصاد»: أمطار غزيرة ورعدية اليوم.. والقاهرة 9 درجات

«تحرش فتاة المنصورة» يتصدر «تويتر»

إغلاق محور جوزيف كليًا اليوم وتحويلات مرورية بالنزهة

أيام زمان

«سر الست».. أم كلثوم «الأطلال» تضامنًا مع هذا الشخص

كيف ردت أم كلثوم على من لقبوها بـ«أم إسرائيل»؟

«أنقذت بأعجوبة».. هل حاولت أم كلثوم الانتحار؟

حكاية المرأة المجهولة في حياة أم كلثوم.. «غارت منها ومنعتها من الزواج»

نجم الساعة

«سر الست».. أم كلثوم «الأطلال» تضامنًا مع هذا الشخص

الصحة

الاضطرابات العقلية الشائعة ناتجة عن «100 جين»

«إدارة الغذاء» تنصح بالتخلص من الأدوية غير الضرورية بأمان

العطف يقلل الألم الجسدي

الأمم المتحدة تعلن 2020 «سنة دولية للصحة النباتية»

الرئيس نيوز

غضب على "السوشيال" بعد التحرش بفتاة المنصورة.. ومصدر أمني: ضبط المتهمين خلال ساعات

أبرز التحويلات المرورية في شوارع القاهرة والجيزة خلال يناير 2020

نتنياهو يستقيل من مناصبه الوزارية فى أعقاب لوائح اتهام بالفساد ضده

الإحصاء: انخفاض مياه الري المستخدمة في الزراعة خلال العروة الصيفية

منوعات

حصيلة جديدة 20 قتيلا فى فيضانات إندونيسيا

بريطانيا تحتفل بـ 200 عام على اعتلاء «جورج الثالث» العرش بعملة تذكارية

6 ملايين طالب أمريكي يدخنون التبغ

اليابان تكشف تفاصيل جديدة تتعلق بـ"هروب غصن"

كشكول

تنبيه عاجل للمديريات التعليمية بشأن أجهزة التابلت

وزير الاتصالات بسوهاج لتفقد وافتتاح مشروعات تعليمية جديدة

"تعليم البرلمان" يطالب بقرار وزارى لمنع "البناطيل المقطعة" بالجامعات

عبد الغفار يتلقى تقريرًا حول مسابقة الجامعة صديقة البيئة لطلاب الجامعات والمعاهد الفنية

إسلام سياسي

"شيخ الرفاعية"يكشف السبب الحقيقى لشن النادى عبدالرؤوف هجوم على المجلس الأعلى الصوفية

شيخ الطريقة الامبابية: هناك حملة مشبوهة ممولة ضد المجلس الصوفى الاعلى ورئيسه

مركز الأزهر في 2019.. لم الشمل و التوعية الأسرية ورصد الفتاوى المتطرفة

فوق باريس ..«شيخ الكركرية» يصطحب مريديه فى جولة بالمنطاد الطائر إحتفالاً بالعام الجديد

مقالات الرأي
خالد عكاشة
مَنْ الذى سيمزق العراق أولًا؟
جلال حمام
فلما جاء.. كان أصدق مَن فينا
لينا مظلوم
الوزير الجديد سوف يملأ الكأس الفارغة
صفوت البياضي
العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية
المزيد

الثقافة

استعدادًا لمعرض القاهرة للكتاب.. الزيات تصدر «ضرتى ليست امرأة»

«كتاب اليوم» تصدر طبعة ثالثة من «شهادتى على عصر عبد الناصر»

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

الليلة.. حفل توقيع كتاب «أيام مرسى» للدكتور محمد الباز

صفحتنا ع الفيس بوك