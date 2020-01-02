حملة تموينية مكبرة على أسواق الغربية

شنت مديرية التموين بمحافظة الغربية خلال الأيام الماضية، بالتنسيق مع مباحث التموين، حملات مكبرة على الأسواق لضبط المخالفين والمتلاعبين في السلع والمواد الغذائية بالمراكز والمدن.



وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم والأسماك المملحة الفاسدة ومواد مدعمة وسلع منتهية الصلاحية، ونتج عن تلك الحملات ضبط "336 كجم لحوم غير صالحة للاستخدام – 53 شيكارة دقيق مدعم – 1600 لتر سولار – 340 لتر بنزين – 1550 علبة سجائر مجهولة المصدر – 28 عبوة مبيد حشري منتهية الصلاحية – 7 كجم زبيب غير صالح للاستخدام – 100 صندوق رنجة منتهية الصلاحية".



تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.