لقطات حية.. حريق مصنع في الهند

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات حية لاشتعال النيران في أحد المصانع بالعاصمة الهندية، وحاولت قوات الإطفاء السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات بين العاملين بالمصنع.



وشهدت الهند حادثًا مأساويًا في بداية ديسمبر الماضي، حيث لقي 43 شخصًا على الأقل مصرعهم، بسبب حريق ضخم وقع بمصنع وسط العاصمة الهندية "نيودلهي".



وأصيب عشرات الأشخاص الآخرين بالاختناق وسط توقعات بأن ترتفع الحصيلة أكثر، بسبب الأدخنة الكثيفة التي تصاعدت من موقع الحادث.



وتتكرر الحرائق العرضية في الهند بسبب قوانين متساهلة وعدم احترام قواعد الأمان، فيما يؤدي سوء التخطيط والتساهل في تطبيق قواعد سلامة المباني إلى حوادث مميتة من هذا النوع.