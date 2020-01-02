استقبال أوراق مرشحي «تكميلية النواب» في المنيا والجيزة

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين ابراهيم، تلقي طلبات راغبي الترشح لخوض الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة الأولى دائرة الجيزة ومقرها "قسم شرطة الجيزة"، والدائرة السابعة "دائرة ملوي ومقرها مركز شرطة ملوي" محافظة المنيا.



واشترطت الوطنية للانتخابات عدد من الشروط الواجب توافرها في راغبي الترشح، وطبقا لما نص عليه القانون منها، "أن يكون طالب الترشح مصريًا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرج بقاعدة بيانات الناخبين، ألا يقل عمره يوم فتح باب الترشح هم ٢٥ سنة ميلادية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها".



وتفتح اللجان الانتخابية بمحكمتي أكتوبر، وملوى الابتدائيتين أبوابها يوميًا ولمدة ثمانية أيام بداية من الساعة الثامنة صباحا وحتي الثانية ظهرا لتلقي أوراق راغبي الترشح، فيما يمتد العمل في استقبال أوراق راغبي الترشح في اليوم الأخير إلى الساعة الخامسة عصرا.