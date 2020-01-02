حقيقة فيديو خطف طفل في الشيخ زايد

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن الإدعاء باختطاف طفل من أمام منزله بمدينة الشيخ زايد بالجيزة، عقب عودته من من إحدى الدول الأجنبية.



بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله بشأن اختطاف الطفل المشار إليه، كما تبين تقدم إحدى السيدات ببلاغ لقسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة، بوجود خلافات زوجية بين كريمتها - تعمل بإحدى الدول الأجنبية وتتواجد بها حاليًا - وزوجها - يعمل بإحدى الدول الأجنبية ويحمل جنسيتها ومتواجد حاليًا بالبلاد.



وأضافت المبلغة بأنه بتاريخ 28 ديسمبر الماضي، حضر زوج كريمتها المشار إليها إلى منزلها بدائرة القسم، وغافلها واصطحب نجله، البالغ من العمر عامين، ومقيم برفقة المبلغة ويحمل جنسية ذات الدولة المشار إليها.



وعللت تأخرها في الإبلاغ لمحاولتها إنهاء الخلاف بصفة ودية واستعادة حفيدها، كما أفادت بتصاعد خلافات كريمتها مع زوجها منذ بضعة شهور مما دفعها للتردد على البلاد صحبه نجلها وتركه لديها خشية من احتفاظ والده به في ضوء حصول الابن على جنسية الدولة الأجنبية لوالده.



باستكمال الفحص لم يستدل على مغادرة المذكور صحبة نجله للبلاد، وجار إتخاذ الإجراءات القانونية.