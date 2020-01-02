رقم «المرور» للإغاثة على الطرق السريعة

كثفت الإدارة العامة للمرور من التواجد المروري الفعال، وأهابت بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم، مع مراقبة الطرق بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة على الطرق السريعة وسط انتشار الخدمات المرورية.



ووفرت الإدارة العامة للمرور عددًا من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم الإغاثة 01221110000 وتجهيز غرف العمليات لمتابعة الحركة المرورية على مدار الـ24 ساعة، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية.