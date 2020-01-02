حظك اليوم.. برج الحوت الخميس 2 يناير 2020

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج الحوت، قالت:



مهنيًا: بانتظارك شراكة مهنية جديدة تولد بعد مفاوضات عسيرة، وفي الأفق عقد يلوح ينتظر موافقتك وتحديد الرقم الذي تريده.



عاطفيًا: تدعو الشريك إلى رفقتك وتمضية أوقات ممتعة تنسيه الألم الذي سببته له.



صحيًا: هل حاولت أن تقوم بتمارين رياضية مماثلة لتلك التي تعرض على شاشات التلفزيون، التجربة خير برهان.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.





