اليوم إعلان تشكيل الحكومة التونسية الجديدة

كشف رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي عن أنه سيتم اليوم الخميس إعلان تشكيلة حكومته المقترحة (تكنوقراط).



وكان الجملي قد صرح خلال مؤتمر صحفي عقده، بقصر قرطاج الرئاسي بالعاصمة تونس، بأن حكومته سوف تحظى بدعم كل الأحزاب "بشكل أو بآخر".



وتابع الجملي، أن حركة النهضة، صاحبة الأغلبية، (إسلامي 54 نائبا من إجمالي 217) سوف تصادق على هذا الخيار وملتزمة به.



وحول ملامح الحكومة الجديدة قال الجملي، سوف أحافظ على نفس عدد الوزارات (30 وزيرًا و10 كُتاب دولة) رافضا فكرة تجميع أو (دمج) الوزارات، على أن يكون 40% من أعضاء الحكومة الجديدة من النساء، ومعدل الأعمار 50 عاما، وبعض الوزراء عملوا في حكومات سابقة.