-
الخميس 02 يناير 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع طالب صدمه قطار فى بني سويف

الخميس 02/يناير/2020 - 09:24 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
لقي طالب مصرعه، اليوم الخميس، بعد أن صدمه قطار بالقرب من مزلقان الواسطى شمال محافظة بنى سويف وتم نقل جثمانه إلى مشرحة المستشفى.

وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى يفيد بمصرع شخص بعد أن صدمه قطار بالقرب من مزلقان الواسطى ووجه مدير الأمن بسرعة نقل الجثة إلى المستشفى.

وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لطالب ويدعى "أحمد. س. ر، 17 سنة"، ومقيم بمركز الواسطى، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

أول تحرك أمني تجاه فيديو التحرش بفتاة المنصورة (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

فيديو صادم.. تفاصيل التحرش بـ«فتاة المنصورة» ليلة رأس السنة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الليلة حفل توقيع كتاب «أيام مرسى» للدكتور محمد الباز

منذ حوالي 17 ساعة

«زوّد في الخمرة».. نقل خالد تليمة إلى المستشفى

الصور

image description

مباراة فوز الأهلي على مصر المقاصة في الدوري العام

image description

«رؤية مصر 2030» في الوادي الجديد

image description

هبوط أرضي بطريق «دمياط -بورسعيد»

image description

محافظ الغربية يتفقد مسار العائلة المقدسة بسمنود

image description

«سحر الجمال».. سيوة تخطف صانعى «الإسكندر الأكبر» إلى رحابها

الأكثر قراءة

أول تحرك أمني تجاه فيديو التحرش بفتاة المنصورة (صور)

«الأرصاد»: أمطار غزيرة ورعدية اليوم.. والقاهرة 9 درجات

«تحرش فتاة المنصورة» يتصدر «تويتر»

فيديو صادم.. تفاصيل التحرش بـ«فتاة المنصورة» ليلة رأس السنة

أيام زمان

«سر الست».. أم كلثوم «الأطلال» تضامنًا مع هذا الشخص

كيف ردت أم كلثوم على من لقبوها بـ«أم إسرائيل»؟

«أنقذت بأعجوبة».. هل حاولت أم كلثوم الانتحار؟

حكاية المرأة المجهولة في حياة أم كلثوم.. «غارت منها ومنعتها من الزواج»

نجم الساعة

«سر الست».. أم كلثوم «الأطلال» تضامنًا مع هذا الشخص

الصحة

«إدارة الغذاء» تنصح بالتخلص من الأدوية غير الضرورية بأمان

العطف يقلل الألم الجسدي

الأمم المتحدة تعلن 2020 «سنة دولية للصحة النباتية»

نصائح صحية للحماية من سرطان البروستاتا

الرئيس نيوز

الخارجية المصرية تتعجّب من عدم توجيه حكومة السراج الشكر للقاهرة

العثور على جثة رئيس أركان الجيش التايواني بعد هبوط اضطراري لطائرته

رسالة السيسى إلى رئيس الكونغو واجتماع الحكومة الموسع .. أبرز اهتمامات الصحف

عضو تنسيقية شباب الأحزاب: فتح المجال العام والحراك السياسي لا يتطلب إذنا

منوعات

بريطانيا تحتفل بـ 200 عام على اعتلاء «جورج الثالث» العرش بعملة تذكارية

6 ملايين طالب أمريكي يدخنون التبغ

اليابان تكشف تفاصيل جديدة تتعلق بـ"هروب غصن"

تناول تفاحتين يقلل تعرض الإنسان لأزمة قلبية

كشكول

بدء امتحانات "اقتصاد منزلي" و"سياحة" بجامعة حلوان

منصة "كشكول".. امتحانات"الدراسات الاجتماعية" للشهادة الإعدادية (رابط)

اليوم.. وزير الاتصالات يلتقي أعضاء تدريس جامعة سوهاج

بعد توقف ٢٤ ساعة.."الإدارات التعليمية" تستأنف امتحانات نصف العام

إسلام سياسي

"شيخ الرفاعية"يكشف السبب الحقيقى لشن النادى عبدالرؤوف هجوم على المجلس الأعلى الصوفية

شيخ الطريقة الامبابية: هناك حملة مشبوهة ممولة ضد المجلس الصوفى الاعلى ورئيسه

مركز الأزهر في 2019.. لم الشمل و التوعية الأسرية ورصد الفتاوى المتطرفة

فوق باريس ..«شيخ الكركرية» يصطحب مريديه فى جولة بالمنطاد الطائر إحتفالاً بالعام الجديد

مقالات الرأي
خالد عكاشة
مَنْ الذى سيمزق العراق أولًا؟
جلال حمام
فلما جاء.. كان أصدق مَن فينا
لينا مظلوم
الوزير الجديد سوف يملأ الكأس الفارغة
صفوت البياضي
العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية
المزيد

الثقافة

الليلة حفل توقيع كتاب «أيام مرسى» للدكتور محمد الباز

«علي رفٍّ التقينا».. رواية صدرت حديثًًا عن العربية للعلوم ناشرون

«الإحياء العمراني للقاهرة التاريخية» بمكتبة الزمالك الليلة

عبد الحميد عبد الغفار يقود حفل فنى بمسرح سيد درويش

صفحتنا ع الفيس بوك