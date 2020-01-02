حظك اليوم.. برج الجوزاء الخميس 2 يناير 2020

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج الجوزاء، قالت:



مهنيًا: أمامك فرص مهنية جديدة غير معلنة، وتحتاج في هذا الوقت إلى التسامح والصبر والتروي والابتعاد عن البدء بجديد.



عاطفيًا: إذا كنت ترغب في الزواج، فهنيئًا لك شرط اختيار يوم يلي تاريخ ميلادك ولا يسبقه.



صحيًا: تتمتع بالحيوية والنشاط ويخيفك المرض وترفض أن ترقد طويلًا في الفراش.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

