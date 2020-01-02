إغلاق محور جوزيف كليًا اليوم.. وتحويلات مرورية بالنزهة

تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة، مساء اليوم الخميس، تحويلات مرورية بمحور جوزيف تيتو فى النزهة بسبب إجراء غلق كلى للطريق، لتركيب جسم معدنى لكوبرى مشاه، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات لحين انتهاء مدة الأعمال.



وستشرف إدارة مرور القاهرة على تنفيذ مشروع رفع الجسم المعدنى لكوبرى المشاة بمحور جوزيف تيتو أمام محطة الكاوتش فى الاتجاهين عن طريق الغلق الكلى للاتجاهين أثناء رفع وتركيب الجسم المعدنى، ستكون الأعمال لمدة ستة ساعات فقط تبدأ من الساعة 12.05 وحتى الساعة 6 صباحًا يوم السبت الموافق 4-1-2020، على أن يتم إجراء تحويلات مرورية فى المدة الزمنية المحددة.



وسيجرى تحويل القادم من طريق مصر الإسماعيلية ثم كوبرى الحرفيين إلى الحارة اليمنى البطىء طريق الخدمة وحتى امتداد الطريق البطىء تجاه مناطق الكلية الحربية، كما سيتم تحويل القادم من مناطق مساكن شيراتون وشارع عبدالحميد بدوى ومنزل كوبرى المطار تجاه محور جوزيف تيتو يسارًا للنزول للنفق أسفل كوبرى الجمسى تجاه مناطق نادى الشمس وشارع 6 أكتوبر، وعلى المتجهين لطريق مصر الإسماعيلية الدخول لشارع 6 أكتوبر ثم محور جسر السويس ثم طريق الإسماعيلية.