اليوم.. «عاشور» يلتقي محامي المحلة

يعقد النقيب العام سامح عاشور، لقاء مفتوحا مع محامي المحلة الكبرى، اليوم الخميس، في تمام الساعة الواحدة ظهرا، بنادي المحامين، على هامش افتتاحه الدورة الثالثة لمعهد المحاماة بالفرعية، لعرض آخر المستجدات النقابية، والاستماع إلى محامي الفرعية.



وصرح ماجد عبداللطيف، عضو مجلس النقابة العامة، بأن لقاءات النقيب العام بالمحامين في هذه الفترة مهمة جدا لتوضيح إنجازات مجلس النقابة العامة على مدار أربع سنوات، وتوضيح مدى أهمية تلك الإنجازات لمهنة المحاماة والمحامين.



وأشار إلى أن مجلس النقابة العامة الحالي تصدى لما لم يستطيع أي مجلس التصدي له على مدار تاريخ نقابة المحامين، وحقق إنجازات بقيادة النقيب العام لم تتحقق من قبل، وكان لزاما على النقيب أن يلتقي بأبناءه في هذه الفترة في كل المحافظات لتوضيح الرؤية منه شخصيا لجميع المحامين بعيدا عن وسائل الإعلام المختلفة.



فيما أكد عبدالحليم عبد ربه، أمين عام نقابة محامي المحلة الكبرى، أن الفرعية عقدت أمس اجتماعا لتنظيم لقاء النقيب العام بالسادة محامي المحلة، معربا عن سعادته بالفترة الحالية التي تشهدها نقابة المحامين وما بها من إنجازات غير مسبوقة.