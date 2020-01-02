-
الخميس 02 يناير 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

اليوم.. «عاشور» يلتقي محامي المحلة

الخميس 02/يناير/2020 - 09:04 ص
سامح عاشور
سامح عاشور
محمد جعفر
طباعة
يعقد النقيب العام سامح عاشور، لقاء مفتوحا مع محامي المحلة الكبرى، اليوم الخميس، في تمام الساعة الواحدة ظهرا، بنادي المحامين، على هامش افتتاحه الدورة الثالثة لمعهد المحاماة بالفرعية، لعرض آخر المستجدات النقابية، والاستماع إلى محامي الفرعية.

وصرح ماجد عبداللطيف، عضو مجلس النقابة العامة، بأن لقاءات النقيب العام بالمحامين في هذه الفترة مهمة جدا لتوضيح إنجازات مجلس النقابة العامة على مدار أربع سنوات، وتوضيح مدى أهمية تلك الإنجازات لمهنة المحاماة والمحامين.

وأشار إلى أن مجلس النقابة العامة الحالي تصدى لما لم يستطيع أي مجلس التصدي له على مدار تاريخ نقابة المحامين، وحقق إنجازات بقيادة النقيب العام لم تتحقق من قبل، وكان لزاما على النقيب أن يلتقي بأبناءه في هذه الفترة في كل المحافظات لتوضيح الرؤية منه شخصيا لجميع المحامين بعيدا عن وسائل الإعلام المختلفة.

فيما أكد عبدالحليم عبد ربه، أمين عام نقابة محامي المحلة الكبرى، أن الفرعية عقدت أمس اجتماعا لتنظيم لقاء النقيب العام بالسادة محامي المحلة، معربا عن سعادته بالفترة الحالية التي تشهدها نقابة المحامين وما بها من إنجازات غير مسبوقة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

فيديو صادم.. تفاصيل التحرش بـ«فتاة المنصورة» ليلة رأس السنة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

«الأرصاد»: أمطار غزيرة ورعدية اليوم.. والقاهرة 9 درجات

منذ حوالي 16 ساعة

موجة صقيع تضرب مصر في 10 يناير

منذ حوالي 10 ساعة

«على راسي».. نصر محروس يعلق على طلب حل أزمة بهاء سلطان

الصور

image description

مباراة فوز الأهلي على مصر المقاصة في الدوري العام

image description

«رؤية مصر 2030» في الوادي الجديد

image description

هبوط أرضي بطريق «دمياط -بورسعيد»

image description

محافظ الغربية يتفقد مسار العائلة المقدسة بسمنود

image description

«سحر الجمال».. سيوة تخطف صانعى «الإسكندر الأكبر» إلى رحابها

الأكثر قراءة

أول تحرك أمني تجاه فيديو التحرش بفتاة المنصورة (صور)

«الأرصاد»: أمطار غزيرة ورعدية اليوم.. والقاهرة 9 درجات

«تحرش فتاة المنصورة» يتصدر «تويتر»

فيديو صادم.. تفاصيل التحرش بـ«فتاة المنصورة» ليلة رأس السنة

أيام زمان

«سر الست».. أم كلثوم «الأطلال» تضامنًا مع هذا الشخص

كيف ردت أم كلثوم على من لقبوها بـ«أم إسرائيل»؟

«أنقذت بأعجوبة».. هل حاولت أم كلثوم الانتحار؟

حكاية المرأة المجهولة في حياة أم كلثوم.. «غارت منها ومنعتها من الزواج»

نجم الساعة

«سر الست».. أم كلثوم «الأطلال» تضامنًا مع هذا الشخص

الصحة

«إدارة الغذاء» تنصح بالتخلص من الأدوية غير الضرورية بأمان

العطف يقلل الألم الجسدي

الأمم المتحدة تعلن 2020 «سنة دولية للصحة النباتية»

نصائح صحية للحماية من سرطان البروستاتا

الرئيس نيوز

الخارجية المصرية تتعجّب من عدم توجيه حكومة السراج الشكر للقاهرة

العثور على جثة رئيس أركان الجيش التايواني بعد هبوط اضطراري لطائرته

رسالة السيسى إلى رئيس الكونغو واجتماع الحكومة الموسع .. أبرز اهتمامات الصحف

عضو تنسيقية شباب الأحزاب: فتح المجال العام والحراك السياسي لا يتطلب إذنا

منوعات

بريطانيا تحتفل بـ 200 عام على اعتلاء «جورج الثالث» العرش بعملة تذكارية

6 ملايين طالب أمريكي يدخنون التبغ

اليابان تكشف تفاصيل جديدة تتعلق بـ"هروب غصن"

تناول تفاحتين يقلل تعرض الإنسان لأزمة قلبية

كشكول

بدء امتحانات "اقتصاد منزلي" و"سياحة" بجامعة حلوان

منصة "كشكول".. امتحانات"الدراسات الاجتماعية" للشهادة الإعدادية (رابط)

اليوم.. وزير الاتصالات يلتقي أعضاء تدريس جامعة سوهاج

بعد توقف ٢٤ ساعة.."الإدارات التعليمية" تستأنف امتحانات نصف العام

إسلام سياسي

"شيخ الرفاعية"يكشف السبب الحقيقى لشن النادى عبدالرؤوف هجوم على المجلس الأعلى الصوفية

شيخ الطريقة الامبابية: هناك حملة مشبوهة ممولة ضد المجلس الصوفى الاعلى ورئيسه

مركز الأزهر في 2019.. لم الشمل و التوعية الأسرية ورصد الفتاوى المتطرفة

فوق باريس ..«شيخ الكركرية» يصطحب مريديه فى جولة بالمنطاد الطائر إحتفالاً بالعام الجديد

مقالات الرأي
خالد عكاشة
مَنْ الذى سيمزق العراق أولًا؟
جلال حمام
فلما جاء.. كان أصدق مَن فينا
لينا مظلوم
الوزير الجديد سوف يملأ الكأس الفارغة
صفوت البياضي
العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية
المزيد

الثقافة

الليلة حفل توقيع كتاب «أيام مرسى» للدكتور محمد الباز

«علي رفٍّ التقينا».. رواية صدرت حديثًًا عن العربية للعلوم ناشرون

«الإحياء العمراني للقاهرة التاريخية» بمكتبة الزمالك الليلة

عبد الحميد عبد الغفار يقود حفل فنى بمسرح سيد درويش

صفحتنا ع الفيس بوك