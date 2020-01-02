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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 2 يناير 2020

الخميس 02/يناير/2020 - 08:57 ص
جريدة الدستور
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قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: تعيش يومًا جيدًا جدًا تحت تأثير القمر من برجك الذي يحمل معه أجواء إيجابية فرصًا جديدة لشراكة محتملة، أو للبدء بمشروع جديد ضخم يستغرق إنجازه عدة سنوات.
عاطفيًا: يوم مناسب للحب الرومانسي، تبدو بارعًا وتسمع خبرًا جيدًا يخص الشريك.
صحيًا: لا تقاوم المغريات يومًا وتخضع لها معظم أيام الأسبوع، فكر في وضعك الصحي قليلًا.


الثور
مهنيًا: تطرأ مسؤوليات ملحّة ومهمّة، تسلّط الأضواء على مهارتك وقدرتك على تحمّل المصاعب وتذليل العقبات.
عاطفيًا: قد يطرأ عنصر من الماضي يبدّل بعض المعطيات والخطط المقررة لبناء المستقبل مع الشريك.
صحيًا: وضعك الصحي مستقر نتيجة الراحة التي حصلت عليها أخيرًا.


الجوزاء
مهنيًا: أمامك فرص مهنية جديدة غير معلنة، وتحتاج في هذا الوقت إلى التسامح والصبر والتروي والابتعاد عن البدء بجديد.
عاطفيًا: إذا كنت ترغب في الزواج، فهنيئًا لك شرط اختيار يوم يلي تاريخ ميلادك ولا يسبقه.
صحيًا: تتمتع بالحيوية والنشاط ويخيفك المرض وترفض أن ترقد طويلًا في الفراش.


السرطان
مهنيًا: أعد النظر في طريقة تعاطيك مع الزملاء في العمل، قد تقع في مأزق مع احدهم إذا لم تتصرف فورًا، لكنّ الأمور سرعان ما تُحَلّ.
عاطفيًا: تحظى بلقاء أحد الأشخاص المميزين، ولا تواجه معه مشاكل الغيرة، وتحاول أن تتخطى الماضي.
صحيًا: تعتقد أن كل ما تقوم به رياضيًا غير مفيد، ثم تغير رأيك بسرعة بعدما بدأت تتلمس النتائج.


الأسد
مهنيًا: لا تتردّد في التعبير عن رأيك الصريح مهما يكن الثمن، فالقضية أصبحت معروفة وتحتاج إلى حل جذري.
عاطفيًا: حاول أن تعيش واقع الأمور مع الشريك كما هو، ولا تتردد في التعبير عن مشاعرك بصراحة.
صحيًا: بين التردد عن القيام بكل ما يعود على الصحة بالخير والكسل، الخيار لك وعليك وحدك تحمل النتائج


العذراء
مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم عرضًا مهنيًا جديدًا، لكنّك تصادف الكثير من الانتقادات غير البنّاءة، فلا تعبأ بها.
عاطفيًا: لا تفرض على الشريك ما لا تريده لنفسك، فالمساواة بينكما هي مفتاح النجاح والاستمرارية.
صحيًا: زن ضغطك بين وقت وآخر، ولا سيما حين تشعر بدوخة غير اعتيادية.


الميزان
مهنيًا: تنجح في عمل درسته جيدًا، وأخذ منك الكثير من الوقت والطاقة والمجهود.
عاطفيًا: حبّ جديد يدخل قلبك ويغيّر حياتك، ويعيد إليك الأمل والحيوية والفرح الذي كنت تفتقده منذ فشل علاقتك العاطفية السابقة.
صحيًا: أطلب مساعدة الأهل والأصدقاء المخلصين، فهم يتوقون إلى الوقوف بجانبك صحيًا.


العقرب
مهنيًا: تتفوق على زملائك بفكرة مذهلة تقدمها ما يثير إعجاب رب عملك بكفاءتك العالية جدًا والمميزة.
عاطفيًا: الحبيب ينتظر إشارة منك منذ وقت، لا تتردد في الإفصاح عن مشاعرك له.
صحيًا: استعض عن العشاء الدسم بعشاء خفيف قوامه الخضروات والأعشاب، وتناول الفاكهة المساعدة على الهضم.


القوس
مهنيًا: يحالفك الحظ في الأيام الأولى من الشهر، وتحقق مشروعًا كبيرًا منتظر، رغم أنك كنت تميل إلى العمل خلف الستار.
عاطفيًا: استمع إلى الشريك، إذا اعتمدت الليونة والتواضع في علاقتك معه سيبادلك بالمثل.
صحيًا: أنت صاحب إرادة قوية وعزيمة لا تلين بسهولة، ولا سيما حين يتعلق الأمر بصحتك.


الجدي
مهنيًا: بالرغم من وجود القمر في الحمل في مواجهة مع برجك، إلا أن هذا اليوم يشير إلى بعض الفرص المهنية الآتية إليك عبر بعض العلاقات والصداقات.
عاطفيًا: واجه الأمور وضع النقاط على الحروف لاستمرار علاقتك بالشريك، ولن تكون إلا مرتاحًا.
صحيًا: تجنّب الانفعال الشديد والغضب وتوجيه الملاحظات اللاذعة، وانتبه إلى صحتك جيدًا.


الدلو
مهنيًا: تتمتع بالنشاط والثقة الكافيين لإكمال مهامك بامتياز والانطلاق في مشاريع جديدة.
عاطفيًا: الصراحة مطلوبة أكثر مع الشريك، وإن كانت بعض الأسرار مفيدة لتجاوز مطبات مفاجئة.
صحيًا: شارك أفراد العائلة نشاطاتهم المتنوعة، ورافقهم في تنقلاتهم ونزهاتهم.


الحوت
مهنيًا: بانتظارك شراكة مهنية جديدة تولد بعد مفاوضات عسيرة، وفي الأفق عقد يلوح ينتظر موافقتك وتحديد الرقم الذي تريده.
عاطفيًا: تدعو الشريك إلى رفقتك وتمضية أوقات ممتعة تنسيه الألم الذي سببته له.
صحيًا: هل حاولت أن تقوم بتمارين رياضية مماثلة لتلك التي تعرض على شاشات التلفزيون، التجربة خير برهان.

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