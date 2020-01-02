حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 2 يناير 2020

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا: تعيش يومًا جيدًا جدًا تحت تأثير القمر من برجك الذي يحمل معه أجواء إيجابية فرصًا جديدة لشراكة محتملة، أو للبدء بمشروع جديد ضخم يستغرق إنجازه عدة سنوات.

عاطفيًا: يوم مناسب للحب الرومانسي، تبدو بارعًا وتسمع خبرًا جيدًا يخص الشريك.

صحيًا: لا تقاوم المغريات يومًا وتخضع لها معظم أيام الأسبوع، فكر في وضعك الصحي قليلًا.





الثور

مهنيًا: تطرأ مسؤوليات ملحّة ومهمّة، تسلّط الأضواء على مهارتك وقدرتك على تحمّل المصاعب وتذليل العقبات.

عاطفيًا: قد يطرأ عنصر من الماضي يبدّل بعض المعطيات والخطط المقررة لبناء المستقبل مع الشريك.

صحيًا: وضعك الصحي مستقر نتيجة الراحة التي حصلت عليها أخيرًا.





الجوزاء

مهنيًا: أمامك فرص مهنية جديدة غير معلنة، وتحتاج في هذا الوقت إلى التسامح والصبر والتروي والابتعاد عن البدء بجديد.

عاطفيًا: إذا كنت ترغب في الزواج، فهنيئًا لك شرط اختيار يوم يلي تاريخ ميلادك ولا يسبقه.

صحيًا: تتمتع بالحيوية والنشاط ويخيفك المرض وترفض أن ترقد طويلًا في الفراش.





السرطان

مهنيًا: أعد النظر في طريقة تعاطيك مع الزملاء في العمل، قد تقع في مأزق مع احدهم إذا لم تتصرف فورًا، لكنّ الأمور سرعان ما تُحَلّ.

عاطفيًا: تحظى بلقاء أحد الأشخاص المميزين، ولا تواجه معه مشاكل الغيرة، وتحاول أن تتخطى الماضي.

صحيًا: تعتقد أن كل ما تقوم به رياضيًا غير مفيد، ثم تغير رأيك بسرعة بعدما بدأت تتلمس النتائج.





الأسد

مهنيًا: لا تتردّد في التعبير عن رأيك الصريح مهما يكن الثمن، فالقضية أصبحت معروفة وتحتاج إلى حل جذري.

عاطفيًا: حاول أن تعيش واقع الأمور مع الشريك كما هو، ولا تتردد في التعبير عن مشاعرك بصراحة.

صحيًا: بين التردد عن القيام بكل ما يعود على الصحة بالخير والكسل، الخيار لك وعليك وحدك تحمل النتائج





العذراء

مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم عرضًا مهنيًا جديدًا، لكنّك تصادف الكثير من الانتقادات غير البنّاءة، فلا تعبأ بها.

عاطفيًا: لا تفرض على الشريك ما لا تريده لنفسك، فالمساواة بينكما هي مفتاح النجاح والاستمرارية.

صحيًا: زن ضغطك بين وقت وآخر، ولا سيما حين تشعر بدوخة غير اعتيادية.





الميزان

مهنيًا: تنجح في عمل درسته جيدًا، وأخذ منك الكثير من الوقت والطاقة والمجهود.

عاطفيًا: حبّ جديد يدخل قلبك ويغيّر حياتك، ويعيد إليك الأمل والحيوية والفرح الذي كنت تفتقده منذ فشل علاقتك العاطفية السابقة.

صحيًا: أطلب مساعدة الأهل والأصدقاء المخلصين، فهم يتوقون إلى الوقوف بجانبك صحيًا.





العقرب

مهنيًا: تتفوق على زملائك بفكرة مذهلة تقدمها ما يثير إعجاب رب عملك بكفاءتك العالية جدًا والمميزة.

عاطفيًا: الحبيب ينتظر إشارة منك منذ وقت، لا تتردد في الإفصاح عن مشاعرك له.

صحيًا: استعض عن العشاء الدسم بعشاء خفيف قوامه الخضروات والأعشاب، وتناول الفاكهة المساعدة على الهضم.





القوس

مهنيًا: يحالفك الحظ في الأيام الأولى من الشهر، وتحقق مشروعًا كبيرًا منتظر، رغم أنك كنت تميل إلى العمل خلف الستار.

عاطفيًا: استمع إلى الشريك، إذا اعتمدت الليونة والتواضع في علاقتك معه سيبادلك بالمثل.

صحيًا: أنت صاحب إرادة قوية وعزيمة لا تلين بسهولة، ولا سيما حين يتعلق الأمر بصحتك.





الجدي

مهنيًا: بالرغم من وجود القمر في الحمل في مواجهة مع برجك، إلا أن هذا اليوم يشير إلى بعض الفرص المهنية الآتية إليك عبر بعض العلاقات والصداقات.

عاطفيًا: واجه الأمور وضع النقاط على الحروف لاستمرار علاقتك بالشريك، ولن تكون إلا مرتاحًا.

صحيًا: تجنّب الانفعال الشديد والغضب وتوجيه الملاحظات اللاذعة، وانتبه إلى صحتك جيدًا.





الدلو

مهنيًا: تتمتع بالنشاط والثقة الكافيين لإكمال مهامك بامتياز والانطلاق في مشاريع جديدة.

عاطفيًا: الصراحة مطلوبة أكثر مع الشريك، وإن كانت بعض الأسرار مفيدة لتجاوز مطبات مفاجئة.

صحيًا: شارك أفراد العائلة نشاطاتهم المتنوعة، ورافقهم في تنقلاتهم ونزهاتهم.





الحوت

مهنيًا: بانتظارك شراكة مهنية جديدة تولد بعد مفاوضات عسيرة، وفي الأفق عقد يلوح ينتظر موافقتك وتحديد الرقم الذي تريده.

عاطفيًا: تدعو الشريك إلى رفقتك وتمضية أوقات ممتعة تنسيه الألم الذي سببته له.

صحيًا: هل حاولت أن تقوم بتمارين رياضية مماثلة لتلك التي تعرض على شاشات التلفزيون، التجربة خير برهان.