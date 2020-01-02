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مصر

«الأرصاد»: أمطار غزيرة ورعدية اليوم.. والقاهرة 9 درجات

الخميس 02/يناير/2020 - 08:06 ص
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس غير مستقر، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري تمتد خفيفة إلى القاهرة.

كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، والطقس يكون باردًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائلًا للبرودة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 09 15
شبين الكوم 09 15
طنطا 09 15
دمنهور 08 15
الإسكندرية 12 15
بلطيم 12 15
مطروح 09 15
السلوم 06 15
سيوة 03 13
بورسعيد 10 16
دمياط 13 16
الزقازيق 10 15
الإسماعيلية 09 15
السويس 11 16
العريش 07 17
رفح 08 16
رأس سدر 10 18
نخل 01 18
نويبع 14 20
طابا 06 17
كاترين 01 11
الطور 09 20
شرم الشيخ 14 21
الغردقة 12 22
مرسى علم 14 20
الفيوم 06 15
بني سويف 06 16
المنيا 05 16
أسيوط 05 16
سوهاج 06 17
قنا 06 18
الأقصر 07 19
أسوان 08 21
أبوسمبل 12 20
الوادي الجديد 04 19
شلاتين 13 24
أبورماد 12 24
حلايب 16 22
رأس حدربة 15 22

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