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مصر

«زايد» تصل الأقصر لتفقد استعدادات العمل بالتأمين الصحى

الخميس 02/يناير/2020 - 07:37 ص
جريدة الدستور
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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وصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، منذ قليل، إلى مطار الأقصر الدولي، في إطار جولتها التفقدية اليوم لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة ستبدأ جولة اليوم بتفقد ومتابعة التجهيزات الجارية بالمنشآت الطبية بالمحافظة «وحدات ومستشفيات»، بالإضافة إلى متابعة عملية تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتى بدأت منذ شهر أكتوبر الماضي.

ومحافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.

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