تعرف على مؤلفى «رايحين نسهر» لمحمد رمضان
الخميس 02/يناير/2020 - 06:13 ص
محمد مجديطباعة
حقق الفنان محمد رمضان نجاحًا كبيرًا بأغنيته الجديدة «رايحين نسهر»، وذلك بعدما قاربت على الوصول للمليون الثاني في أول أيام طرحها عبر قناته بموقع يوتيوب.
الأغنية قام بكتابتها ثلاثة مؤلفين وهما فرغلي فلكس وإسلام شندي، ومن الحان ديزيل والبور العالي أيضًا، وهي من توزيع ديزيل والبور العالي، وهندسة صوت رامي المصري ومن إخراج محمد سامي.
ويستعد الفنان محمد رمضان بمشاركة المطرب المغربي سعد لمجرد، لإحياء حفل غنائي في ليالي مهرجان دبي، يوم 10 يناير، وشارك سعد لمجرد جمهوره بصورة البوستر، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب على الصورة، قائلًا: «دبي إحنا جايين»، ليكون الحفل الأول الذي يجمع الثنائي بعدما قدما معًا أغنية «إنساني» على طريقة الفيديو كليب، وحقق نسبًا عالية على موقع يوتيوب تخطت 180 مليون مشاهدة.