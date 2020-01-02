تعرف على مؤلفى «رايحين نسهر» لمحمد رمضان

حقق الفنان محمد رمضان نجاحًا كبيرًا بأغنيته الجديدة «رايحين نسهر»، وذلك بعدما قاربت على الوصول للمليون الثاني في أول أيام طرحها عبر قناته بموقع يوتيوب.





الأغنية قام بكتابتها ثلاثة مؤلفين وهما فرغلي فلكس وإسلام شندي، ومن الحان ديزيل والبور العالي أيضًا، وهي من توزيع ديزيل والبور العالي، وهندسة صوت رامي المصري ومن إخراج محمد سامي.



