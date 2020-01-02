تعرف على شخصية أمينة خليل فى «لص بغداد».. وموعد طرحه

تنتظر الفنانة أمينة خليل، عرض فيلمها الجديد «لص بغداد» مع الفنان محمد عادل إمام ومن إخراج أحمد خالد موسى، خلال منتصف يناير الجاري.



وتقدم خليل خلال العمل شخصية نادية وهي شخصية شريرة تحاول في كل الأحيان أن تؤذي من حولها من أجل الوصول إلى الكنز داخل الأحداث.



وتقدم أمينة جرعة كبيرة من الأكشن، حيث قامت بالتدريب مع مصمم معارك الأكشن الجنوب أفريقي أندرو، على الوصول للشكل النهايي قبل بداية تصويرها للعمل.



وتظهر أمينة بلوك مختلف حيث ترتدي باروكة ذهبية اللون لتتماشى مع التغير الكامل لشخصيتها في العمل.



فيلم لص بغداد بطولة: محمد عادل إمام، فتحى عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن توتة، صلاح عبدالله، أحمد رزق، ومجموعة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف ضمن أحداث العمل، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلم.