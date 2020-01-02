سعر ومواصفات هاتف «Oppo reno 2f»

يتميز Oppo reno2f بمعالج Mediatek Helio P70 ثماني النواة 12 نانو، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا رام ويأتى بسعر 5500 جنيه في المحال.



ويأتى Oppo reno2f بوجود كاميرا خلفية رباعية، وتأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجا بكسل، وفتحة عدسة F1.7 والثانية بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F2.2 للتصوير الـ Ultra Wide، والثالثة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F2.4 للتصوير الـ Mono، بينما الرابعة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F2.4 لعمل العزل والبورتريه مع فلاش خلفي ثنائي من نوع ليد فلاش.



وتأتي الكاميرا الأمامية لأوبو رينو 2f بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F2.0، وتدعم الكاميرا الأمامية تصوير الفيديوهات بدقة الـ FHD بدقة 1080.



وشاشة أوبو رينو 2f بحجم 6.5 بوصة بدقة FHD+، مع نظام التشغيل من أندرويد 9.0، وقوة بطارية تصل إلى 4000 مللي أمبير.