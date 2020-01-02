مقتل 16 شخصًا جراء فيضانات فى إندونيسيا

أعلنت هيئة إدارة الكوارث في إندونيسيا، اليوم الخميس، أن فيضانات عارمة اجتاحت العاصمة جاكرتا والمناطق المجاورة مع بداية العام الجديد، مما أسفر عن مقتل 16 شخصًا على الأقل.



وبدأت المياه تغمر أجزاء من جاكرتا والمناطق المجاورة، أمس الأربعاء، بعد 18 ساعة من هطول أمطار غزيرة غمرت مياهها المنازل وجرفت السيارات.



وقال أجوس ويبوو، المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث: «تشير بياناتنا إلى أن 16 شخصًا لقوا حتفهم نتيجة للفيضانات»، مشيرًا إلى أن بعض الوفيات نتجت عن الصعق بالكهرباء.



يشار إلى أن الفيضانات والانهيارات الأرضية تعد شائعة في إندونيسيا خلال موسم الأمطار.



ويذكر أن تسعة أشخاص لقوا مصرعهم في جاكرتا؛ بسبب فيضانات بعد تساقط أمطار غزيرة ليلة رأس السنة.



وتعد الفيضانات هذه المرة هي أسوأ فيضانات في جاكرتا منذ تلك التي وقعت في يناير 2013 وأودت بحياة العشرات، وقُطع التيار الكهربائي عن عدد كبير من أحياء المدينة التي تعدّ حوالى ثلاثين مليون نسمة، وأُغلقت بعض خطوط سكك الحديد وكذلك أحد مطارات المدينة.