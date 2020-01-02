الليلة.. إليسا تحيى حفلًا غنائيًا فى الكويت

تحيي الفنانة إليسا، مساء اليوم الخميس، حفلًا غنائيًا فى الكويت، بأرض المعارض الدولية، ضمن أحتفالات العام الجديد، ويأتي الحفل بعد غياب لأكثر من 3 أعوام، عقب مشاركتها الأخيرة في مهرجان «هلا فبراير».





وتقدم إليسا باقة من أجمل أغانيها، بالإضافة إلى عدد من أغاني ألبومها المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة.





وكانت إليسا قد أعلنت أنها لم تتعاقد لأي حفل ليلة رأس السنة، بعد سلسلة حفلات أحيتها في الفترة الماضية في عدد من الدول الأوروبية والعربية، من بينها حفلان في مصر.



