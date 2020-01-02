فقدان رئيس أركان الجيش التايوانى بعد هبوط طائرته اضطراريا

أعلنت وزارة الدفاع في تايوان عن هبوط طائرة هليكوبتر اضطراريا في شمال البلاد وكان على متنها رئيس أركان الجيش التايواني.



وأضافت الوزارة، في نبأ لها، أن رئيس أركان الجيش التايواني فُقد بعد الهبوط الاضطراري للطائرة الهليكوبتر وذلك وفقا لوكالة الأنباء "رويترز".



وأشارت الوزارة إلى أن عملية إنقاذ جارية بحثا عن الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة الهليكوبتر وعددهم 13 بينهم الجنرال شين يي مينج رئيس الأركان العامة للجيش.



وقالت الوزارة إنه تم إرسال فريق في مهمة إنقاذ مشيرة إلى أن بعض الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة ما زالوا على قيد الحياة.



وتفيد تقارير إعلامية بهبوط المروحية اضطراريا في إحدى المناطق الجبلية بالقرب من مدينة إيلان.

