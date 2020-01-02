اتفاق ترخيص جديد بين «آبل» و«إماجينيشن تكنولوجى»

وقعت شركة "إماجينيشن تكنولوجيز" البريطانية اتفاق ترخيص جديد لعدة سنوات مع شركة «آبل» الأمريكية.



وسيحل ذلك الاتفاق محل آخر تم توقيعه مطلع عام 2014، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.



وجاء ذلك الاتفاق بعد أشهر من نزاع بين الشركتين.



وتنتج «إماجينيشن تكنولوجيز» إحدى القطع الرئيسية التي تدخل في صناعة هواتف آيفون التي تنتجها آبل.



وتعمل شركة آبل على تطوير معالجات رسوميات لأجهزتها بنفسها، وذلك بعد أن كانت تعتمد على شركات أخرى، مثل شركة إيماجينيشن تكنولوجيز Imagination Technologies البريطانية.



يُشار إلى أن عملاقة التقنية الأمريكية قد نجحت في مجال تصميم وحدات المعالجة المركزية CPU، وذلك بالاعتماد على معالجات قائمة على معمارية «أي آر إم» ARM، لذا فهي تطمح إلى تحقيق استقلالية جديدة في مجال تصميم وحدات معالجة الرسوميات GPU.

