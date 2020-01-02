انخفاض مبيعات «تاتا موتورز» الهندية

أعلنت شركة "تاتا موتورز ليمتد" الهندية لصناعة السيارات، مساء أمس الأربعاء، عن انخفاض مبيعاتها في السوق المحلي.



وقالت الشركة إن إجمالي مبيعاتها في السوق المحلي بلغ 44254 وحدة في ديسمبر 2019، بانخفاض قدره 12% على أساس سنوي.



ووفقا لرويترز، بلغ إجمالي مبيعات تاتا موتورز من المركبات التجارية في السوق المحلي 34082 وحدة، بنسبة هبوط 15% على أساس سنوي.



وأكدت الشركة الهندية أن إجمالي مبيعاتها من سيارات الركاب بلغ 12785 وحدة في ديسمبر بانخفاض قدره 10% على أساس سنوي.



وأشارت إلى أن الصادرات من المركبات التجارية هبطت في ديسمبر 32% على أساس سنوي إلى 2613 وحدة.