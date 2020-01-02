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تكنولوجيا

تحديث جديد من «تليجرام».. تعرف على أبرز مميزاته

الخميس 02/يناير/2020 - 03:30 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أطلقت خدمة التراسل الفوري «تليجرام» تحديثًا جديدًا لتطبيقها يجلب معه الكثير من المزايا الجديدة للمستخدمين على نظام أندرويد وآي أو إس، بالإضافة إلى مزايا خاصة بكل نظام على حدة.

وقالت الشركة في تدوينة: «إن تليجرام أصبح تطبيق التراسل الأول الذي يسمح للباحثين الأمنيين بالتأكد بصورة مستقلة من أن الشفرة الخاصة به على منصة GitHub هي ذاتها التي تُستخدم لبناء التطبيق الذي يُنزله المستخدمون من متجر جوجل بلاي، وآب ستور».

ومع الإصدار الجديد الذي يحمل الرقم 5.3 من تطبيق تليجرام، أطلقت الشركة الإصدار الثاني من محرر الموضوعات Theme Editor 2.0 الذي يمكن الوصول إليه من (إعدادات الدردشة) Chat Settings على نظام أندرويد، أو (إعدادات المظهر) Appearance Settings على آي أو إس، حيث يمكن للمستخدمين تغيير الموضوع، بما في ذلك للرسائل والخلفية.

كما يمكن مشاركة الموضوعات الجديدة مع الأصدقاء لاستخدامها.

ويأتي التحديث أيضا بألوان جديدة سابقة التحديد تتيح للمستخدمين اختيار الأنسب منها، ويأتي بميزة (أرسل عند الاتصال) Send When Online التي تسمح للمستخدمين بجدولة الرسائل لتُرسل فور اتصال المستقبل بالإنترنت، مع الإشارة إلى أن هذه الميزة فعالة فقط عندما يكون المستقبل سامحا للمرسل برؤية حالة الاتصال.

وقالت تليجرام: «إنها حسنت ميزة مشاركة الموقع لتصبح أسهل، إذ يمكن اختيار الموقع عن طريق النقر على الخريطة مباشرة، وذلك بدلا من الاختيار من قائمة».

كما حسنت الشركة خاصية البحث، إذ أصبحت النتائج تظهر كقائمة.

ويأتي الإصدار الجديد بدعم الإذاعات والكتب الصوتية، مع إمكانية تذكر آخر موضع وصل إليه المستخدم، شريطة أن تزيد مدة الملف عن 20 دقيقة، كما تدعم هذه الميزة تسريع الإذاعات والكتب الصوتية بمعدل 2x.

وفيما يتعلق بالمزايا الجديدة الخاصة بنظام أندرويد، فقد قالت الشركة: «إن التحويل إلى الوضع الليلي أصبح أسهل، إذ يمكن تفعليه وتعطيله من خلال النقر على رمز الشمس والقمر اللذين يظهران في القائمة الخاصة بالتطبيق، كما أضافت الشركة دعم الوضع الليلي للخرائط».

كما يأتي التحديث الجديد أيضا بدعم اختيار أجزاء من الرسائل لنسخها ومشاركتها، على غرار ما هو متاح لمستخدمي نظام آي أو إس، كما يأتي بدعم المشاركة المتعددة من التطبيقات الأخرى، إذ أصبح بالإمكان مشاركة المحتوى من التطبيقات الأخرى مع أكثر من جهة اتصال على تليجرام، بالإضافة إلى إمكانية إضافة تعليق إلى المحتوى قبل مشاركته.

وأضافت تليجرام مزايا أخرى لمستخدمي نظام أندرويد، بما في ذلك اختيار جودة الفيديو بسهولة قبل إرسالها، وإرسال جهات الاتصال بسهولة، كما أصبح بالإمكان - بعد الاستماع إلى رسالة صوتية عن طريق رفع الهاتف إلى الأذن - تسجيل رد تلقائيًا، مع إمكانية تعطيل هذه الميزة من خلال إيقاف خيار "ارفع للتكلم" Raise to Speak في إعدادات الدردشة.

ولمستخدمي تليجرام على نظام آي أو إس، أضافت الشركة دعم تغيير حجم الخط، واختيار المتصفح لفتح الروابط، وتسهيل التبديل بين الحسابات من خلال الضغط المطول على أيقونة التطبيق على الشاشة الرئيسية، وذلك لنظام آي أو إس 13.

كما أصبح بالإمكان رؤية استخدام مساحة التخزين بسهولة، ومسح الذاكرة المؤقتة.

ويمكن تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق تليجرام لهواتف أندرويد من متجر بلاي، وهواتف آيفون وحواسب آيباد من متجر آب ستور، كما يمكن تنزيله للحواسيب الشخصية من الموقع الإلكتروني الخاص بها.

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