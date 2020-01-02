رئيس جامبيا يشكل حزبًا سياسيًا جديدًا استعدادًا لانتخابات 2021

شكّل رئيس جامبيا أداما بارو حزبًا سياسيًا جديدًا في خطوة من شأنها السماح له بالسعي لولاية ثانية في انتخابات 2021، وذلك بعد أن وافق في وقت سابق على الاستقالة عقب فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.



وسجل بارو نفسه زعيمًا لحزب الشعوب الوطني، بحسب بيان للجنة الانتخابية في البلاد، نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء صباح اليوم الخميس.



وفاز بارو في الانتخابات التي أجريت في ديسمبر 2016 على الرئيس السابق يحيى جامع الذي حكم البلاد لمدة 22 عاما.



يشار إلى أن جامبيا تعتزم توجيه اتهامات إلى الرئيس السابق جامع بالسرقة والفساد.



ويأتي إطلاق بارو لهذا الحزب، إثر خلافات مع حزبه «الحزب الديمقراطي الموحد» الحاكم، وذلك بعد ما أعلن الرئيس أنه بصدد إكمال ولايته الرئاسية، التي يحددها الدستور في 5 سنوات.



واعتبر الحزب الحاكم، ومعه أحد أحزاب تنسيقية المعارضة، التي دعمت ترشح بارو للرئاسة، هذا القرار مخالفا لما تم الاتفاق عليه، حيث تعهد الرئيس الحالي حينها بالبقاء في السلطة لمدة 3 سنوات فقط، بعدها ينظم انتخابات رئاسية لا يشارك فيها.



وقد خرجت مؤخرا في العاصمة بانجول مظاهرات حاشدة، شارك فيها الآلاف، تدعو آدما بارو لاحترام تعهداته، أو مغادرة السلطة.