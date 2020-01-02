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الثقافة

«علي رفٍّ التقينا».. رواية صدرت حديثًًا عن العربية للعلوم ناشرون

الخميس 02/يناير/2020 - 03:15 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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صدرت حديثًا عن الدار العربية للعلوم ناشرون٬ رواية "على رفٍّ التقينا" من تأليف الكاتبة٬ نجلاء السديري. والتي قصدت من وراء كتابة الرواية:" الانكباب على فعل القراءة، ولهذا الغرض استحضرت إلى مسرح السرد امرأة مثقفة أديبة وكاتبة صحفية عاشقة للقلم ومنكبة على قراءة الكتب، وقد فرغت للتو من قراءة مقال في كتاب «أخرج في موعد مع فتاة تحب الكتابة»، وقبل أن تنتهي من القراءة وتطوي الكتاب ستجد رسالة في الكتاب موجهة بناء على اختياراتها من الكتب، بعث بها شاب حملت عبارة "يومًا ما سأكون في موعد مع فتاة تحب القراءة".

هذا ما حدث بين ورود وفارس، عالمان مختلفان امتزجا ليشكلا حياة مشتركة جميلة مع الحفاظ على أجزائها المختلفة كما هي دون تغيير.. ورود وفارس اللذان جمعتهما مدينة غريبة وفرقتهما الأيام.. ستجمعهما من جديد رسالة على رف إحدى المكتبات. وستطلعنا على تفاصيل علاقتهما الكاتبة نجلاء السديري في رواية "على رفٍّ التقينا".

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