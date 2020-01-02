«الإحياء العمراني للقاهرة التاريخية» بمكتبة الزمالك الليلة

بالتزامن مع اختيار مدينة القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية 2020، تعقد مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، في السادسة من مساء اليوم الخميس٬ ندوة لمناقشة مشروع الإحياء العمراني للقاهرة التاريخية.



ومن المقرر أن يتحدث فى الندوة كلًا من: الدكتور أحمد عوف رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، الدكتور محمد الرشيدي أستاذ الآثار بجامعة القاهرة مفتش الآثار الإسلامية، ومحمود عبد الباسط مدير مشروع تطوير القاهرة التاريخية، ويدير الندوة ياسر عثمان، مدير عام المكتبة.



يشار إلى أن ملامح القاهرة المعمارية تنطوي على طبقات من الجمال المعماري المتجاور من العهد الفاطمي إلى المملوكي إلى تخوم القرن العشرين، فالقاهرة القديمة ذات المقاهي والحوانيت والحواري والأزقة، بقبتها الزرقاء الصافية وأشعة شمسها الذهبية المرسلة تعانق المآذن فيها والمساجد. لم يرها أحد إلا ووقع في هواها.