بعد غياب 15 عامًا.. رامز جلال يقابل غادة عادل فى فيلم كوميدى

تعاقد الفنان رامز جلال على بطولة عمل سينمائي جديد لم يستقر بعد على اسمه النهائي، يتعاون خلاله مع الفنانة غادة عادل بعد آخر تعاون جمع بينهما منذ عام 2005، خلال فيلم «عيال حبيبة»، والذي عرض منذ 15 عامًا بدور العرض السينمائي.



وقال مؤلف العمل لؤي السيد، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه تعاقد مع رامز جلال بالفعل على عمل سينمائي جديد لم يستقرا بعد على عنوانه النهائي، حيث يعمل الثنائي هذه الفترة على الاستقرار على الشكل النهائي لسيناريو العمل، والذي لم ينتهي مؤلفه من كتابته بشكل كامل.



وأضاف أن العمل يتم مناقشته الآن من خلال جلسات عمل تحضيرية بينه وبين رامز جلال وباقي فريق العمل، حتى يستقرا بشكل نهائي على القصة وأدوار الفنانين، وبعدها يتم التعاقد على مخرج العمل، الذي لم تحسم الشركة المنتجة عن هوايته إلى وقتنا الحالي.



وعن قصة العمل وأبطاله لؤي السيد:«الفيلم بالطبع سيكون كوميديًا مثلما اعتدنا أن نرى رامز جلال، ولن يخرج عن طبيعة شخصيته التي نعلمها، لكن فكرة المشروع نفسه هي المختلفة، فالقصة مختلفة كثيرًا، وستكون مفاجأة للجمهور، وخاصة وأن العمل يشهد مشاركة غادة عادل بعد سنوات كبيرة من لقائها برامز في السينما».



واستكمل: «حتى اللحظة الحالية لم يتم الاستقرار بشكل كامل على الأبطال المشاركين في العمل، إلا أن هناك عدد تم الاتفاق معهم مثل بيومي فؤاد، وحمدي المرغني، وباقي الأبطال جاري اختيارهم خلال أسبوع بحد أقصى، لينطلق بعدها تصوير العمل خلال شهر يناير القادم، لعرضه بأحد مواسم الأعياد المقبلة».



واختتم قائلًا: «سنقوم بالإعلان عن تفاصيل العمل بشكل كامل، عقب الإفصاح عن مخرجه، وذلك خلال أسابيع قليلة، لينطلق بعدها التصوير مباشرةً، بعد الانتهاء من اختيار أماكن التصوير والاستقرار على كافة تفاصيل الفيلم، وخاصة باقي الفنانين المشاركين فيه».



ويعد هذا العمل هو التعاون السادس بين لؤي السيد ورامز جلال، حيث حققا سويًا نجاحًا كبيرًا على مستوى السينما، بعدما قدما أفلام «سبع البرمبة، ورغدة متوحشة، وكنغر حبنا، ومراتي وزوجتي، وغش الزوجية»، ونالا خلالهما على إيرادات مرتفعة وقت عرضهما.



من جانب آخر، يتواجد ورامز جلال هذه الفترة في إحدى الدول الأوروبية للاستقرار على الشكل النهائي لبرنامج مقالبه الجديد، وهو ما عطل انطلاق التحضيرات النهائية للعمل، حيث من المفترض أن يعود بعد إجازات الكريسماس، لدخول تصوير العمل.