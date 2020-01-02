وزير الخزانة الأمريكى يترأس وفد بلاده إلى منتدى دافوس بسويسرا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين سيرأس وفدًا رئاسيًا إلى منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا خلال الفترة من 20 إلى 24 يناير الجاري.



وجاء في بيان للبيت الأبيض، أن الوفد الأمريكي سيضم أيضًا كلًا من وزير الاقتصاد ويلبور روس، ووزير العمل يوجين سكاليا، والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، ومستشارة الرئيس إيفانكا ترامب، ومستشاره البارز جاريد كوشنر.



وفي سياق متصل، نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤول في البيت الأبيض، لم تكشف عنه، أنه من المتوقع أن يشارك أيضًا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المنتدى.



جدير بالذكر، أن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، شارك وفد الولايات المتحدة إلى منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" السنوي في المملكة العربية السعودية المعروف باسم "دافوس في الصحراء" الذي عقد في الفترة من 29 حتى 31 أكتوبر.