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الثقافة

الليلة.. حفل توقيع كتاب «أيام مرسى» للدكتور محمد الباز

الخميس 02/يناير/2020 - 07:48 ص
الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز
نضال ممدوح
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يحل الكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز٬ رئيس مجلسيّ إدارة وتحرير صحيفة «الدستور»، في السادسة والنصف من مساء اليوم الخميس٬ بضيافة بتانة للنشر٬ بمقرها الكائن في عمارة يعقوبيان بوسط البلد، حيث تنظم الدار أولى حفلات توقيع أحدث كتابات الدكتور محمد الباز٬ كتاب «أيام مرسي.. كتاب الصدمات».

ومما جاء في مقدمة الكتاب:
إن خيانة محمد مرسى كانت مركبة ومتشعبة وممتدة فى أكثر من اتجاه فقد ارتكب خيانات كل منها عليه أكثر من دليل: الخيانة الأولى كانت شعبية فلم يكن محمد مرسي كما قال وتشدق ابن هذا الشعب.. كان ابنا لجماعته فقط لايرى غيرها ولا يعمل إلا من أجلها.

الخيانة الثانية كانت سياسية... فمنذ اليوم الأول لمحمد مرسي في قصر الرئاسة وهو يجتهد في إجهاض كل ما اتفق عليه مع من قال إنهم رموز وطنية وذلك في اجتماع فيرمونت الشهير.

الخيانة الثالثة التي لا يمكن أن تغتفر أبدا هو خياناته المتتالية لمؤسسات الدولة المصرية فقد دخل معها جميعا في معركة أراد لها أن تكون صفرية فإما أن يكون هو وإنا أن تكون هذه المؤسسات.

أما الطامة الكبرى فكانت الخيانة الوطنية فما جرى يجعلنا نتعامل مع مرسي على أنه الخائن الأعظم فقد كان الأداة التي من خلالها سيتم التفريط في التراب الوطني وذلك بموافقته على تأسيس وطن بديل للفلسطينيين في سيناء.

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