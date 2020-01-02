عبد الحميد عبد الغفار يقود حفل فنى بمسرح سيد درويش

تحتضن دار أوبرا الأسكندرية ــ مسرح سيد درويش٬ فى تمام الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ حفلًا فنيًا لفرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار.



ويتضمن برنامج الحفل منوعات غنائية لكبار المطربين والملحنين فى مصر والوطن العربى، ويبدأ الفاصل الأول بموسيقى "بهية" أداء الأوركسترا٬ يا أعز من عيني٬ زي العسل. أداء يمنى حسن.

يا حلو ناديلى٬ البيض الأمارة أداء محمد فضل. نورك يا ست الكل٬ افرح يا قلبى أداء حنان الخولى.عشاقك كتير يا ليل٬ يا حاسدين الناس أداء أحمد رجب.



وفي الفاصل الثاني يغنى السيد وهب الله الحلو أبو شامة٬ سيب وأنا أسيب٬ إبعد يا حب٬ وحشتنى. أداء ولاء طلبة٬ كوكتيل شامى٬ ابعت لى جواب أداء كريم زيدان.وتختتم الحفل الفنانة نهى حافظ بأغنيتي:

معلش النوبة ده٬ يا ابو الطاقية الشبيكة.