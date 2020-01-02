اليوم.. أيمن الشيوى بضيافة صالون السينما الوثائقية بالهناجر

تستضيف سينما الهناجر التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية٬ في السابعة من مساء اليوم الخميس أمسية جديدة من أمسيات صالون السينما الوثائقية٬ والذي يديره المخرج السينمائي أحمد فؤاد درويش.



يستضيف الصالون الفنان الدكتور أيمن الشيوي٬ أستاذ المسرح وعميد كلية المسرح والسينما بالجامعة البريطانية.



يناقش الصالون تأثر السينما المصرية بالأسلوب الإخراجي المسرحي، ويعرض مقاطع من فيلم الناصر صلاح الدين وأفلام فنان المسرح يوسف وهبي، كما يتناول أهم الأساليب فى الحركة والديكور والملابس والموسيقى التصويرية، ورؤية المخرج لتطويع هذه الأدوات من خلال المنظور السينمائي حيث أن المسرح يعتمد بشكل أكبر على تفاعل الممثل مع الجمهور من خلال تعبيره الجسدي وصوته وتعبير وجهه لتوصيل المعنى مباشرة بخلاف السينما التى تملك أدوات أكثر ثراءً.