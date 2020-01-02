معتز القيعى يقدم 10 نصائح لحياة صحية خالية من الأمراض
الخميس 02/يناير/2020 - 02:18 ص
محمود حفنىطباعة
مع انتشار أمراض السرطان بين الأطفال والشباب بسبب سلوكيات وعادات التغذية الخاطئة، يقدم معتز القيعي اخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية في هذا الموضوع بعض النصائح لتجنب الإصابة بالأمراض ولحياة صحية:ـ
1- تجنب تناول الوجبات السريعة واستبدالها بالوجبات المطهية بالمنزل.
2- تجنب تناول السكر الأبيض المصنع واستبداله بعسل النحل والفواكه.
3- تجنب الاعتماد عن الأغذية المعلبة والمحفوظة.
4- تقليل المقليات بسبب تكون مادة الأكريلاميد والتي تسبب السرطان واستبدالها بالأطعمة المسلوقة.
5- تجنب تعرض الأطعمه للحرارة المباشرة واحتراقها وتجنب تناول الأطعمه المحترقة، فيفضل عدم تناول جلد الدجاج المشوي المحترق، كما يفضل شوي اللحوم على الجريل بدلاً من تعرضها المباشر للحرارة.
6- تجنب تناول الأطعمة غير كاملة النضج.
7- يفضل صنع الجبن القريش في المنزل لضمان نظافتها.
8- الابتعاد قدر الإمكان عن المواد الحافظة الضارة والنكهات المصنعة.
9- غسل الفواكه والخضروات جيدا قبل تناولها.
10- تناول الفواكه والخضروات التي تعمل على رفع المناعة مثل فاكهة القشطة.
1- تجنب تناول الوجبات السريعة واستبدالها بالوجبات المطهية بالمنزل.
2- تجنب تناول السكر الأبيض المصنع واستبداله بعسل النحل والفواكه.
3- تجنب الاعتماد عن الأغذية المعلبة والمحفوظة.
4- تقليل المقليات بسبب تكون مادة الأكريلاميد والتي تسبب السرطان واستبدالها بالأطعمة المسلوقة.
5- تجنب تعرض الأطعمه للحرارة المباشرة واحتراقها وتجنب تناول الأطعمه المحترقة، فيفضل عدم تناول جلد الدجاج المشوي المحترق، كما يفضل شوي اللحوم على الجريل بدلاً من تعرضها المباشر للحرارة.
6- تجنب تناول الأطعمة غير كاملة النضج.
7- يفضل صنع الجبن القريش في المنزل لضمان نظافتها.
8- الابتعاد قدر الإمكان عن المواد الحافظة الضارة والنكهات المصنعة.
9- غسل الفواكه والخضروات جيدا قبل تناولها.
10- تناول الفواكه والخضروات التي تعمل على رفع المناعة مثل فاكهة القشطة.