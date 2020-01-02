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الصحة

معتز القيعى يقدم 10 نصائح لحياة صحية خالية من الأمراض

الخميس 02/يناير/2020 - 02:18 ص
جريدة الدستور
محمود حفنى
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مع انتشار أمراض السرطان بين الأطفال والشباب بسبب سلوكيات وعادات التغذية الخاطئة، يقدم معتز القيعي اخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية في هذا الموضوع بعض النصائح لتجنب الإصابة بالأمراض ولحياة صحية:ـ

1- تجنب تناول الوجبات السريعة واستبدالها بالوجبات المطهية بالمنزل.
2- تجنب تناول السكر الأبيض المصنع واستبداله بعسل النحل والفواكه.
3- تجنب الاعتماد عن الأغذية المعلبة والمحفوظة.
4- تقليل المقليات بسبب تكون مادة الأكريلاميد والتي تسبب السرطان واستبدالها بالأطعمة المسلوقة.
5- تجنب تعرض الأطعمه للحرارة المباشرة واحتراقها وتجنب تناول الأطعمه المحترقة، فيفضل عدم تناول جلد الدجاج المشوي المحترق، كما يفضل شوي اللحوم على الجريل بدلاً من تعرضها المباشر للحرارة.
6- تجنب تناول الأطعمة غير كاملة النضج.
7- يفضل صنع الجبن القريش في المنزل لضمان نظافتها.
8- الابتعاد قدر الإمكان عن المواد الحافظة الضارة والنكهات المصنعة.
9- غسل الفواكه والخضروات جيدا قبل تناولها.
10- تناول الفواكه والخضروات التي تعمل على رفع المناعة مثل فاكهة القشطة.

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