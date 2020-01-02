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عالم

«بومبيو»: العراق سيواصل مسؤوليته في تأمين الأفراد الأمريكيين

الخميس 02/يناير/2020 - 02:09 ص
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء الأربعاء، إن العراق سيواصل تحمل مسؤوليته في تأمين الأفراد الأمريكيين في البلاد.

وأوضح «بومبيو»، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «تحدثت مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الذي وافق على أن العراق سيواصل الالتزام بمسؤوليته في تأمين الأفراد الأمريكيين وإبعاد المهاجمين المدعومين من إيران عن السفارة الأمريكية في بغداد».

وقال: «سنواصل التعاون لمساءلة إيران ووكلائها»، متهمًا النظام الإيراني بأنه «نسق الهجوم الذي نفذه الإرهابيون ضد سفارة الولايات المتحدة في بغداد».

وأضاف: «لا ينبغي أن يختلط ذلك بالجهود المشروعة للمتظاهرين العراقيين الذين هم في الشوارع منذ أكتوبر لاستنكار الفساد الذي صدره النظام الإيراني للعراق».

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