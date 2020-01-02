صدور ديوان "دو رى مى" للشاعر أحمد الأخرس

اختار الشاعر أحمد الأخرس في كتابه الصادر عن الآن ناشرون وموزعون٬ عنوانا من السلم الموسيقي "دو ري مي"، كمفتاح أو عتبة تتصل بهارموني النص الإيقاعي.



ولكنه في اختياره هذا لا يتوقف عند المقابلة الصوتية للتونة الموسيقية وتجلياتها في القصيدة، وإنما يقايسها على المشاهدات الحياتية التي تملأ الحياة بالمتضادات التي تدفع بالكثير من الأسئلة التي تتصل بالوجود، ومن هنا فإن قصيدة الشاعر تنطوي على جملة من الأسئلة التي تلامس الكون والكائنات في مصائرها منذ ولادتها حتى فنائها.



ويؤمن الشاعر في جملة المجموعة التي تقع في 97 صفحة من القطع الوسط بوحدة الوجود التي يقول بها المتصوفة، بل يستعير الكثير من المفردات التي يتداولها المتصوفة، ومنها الحلول والعرفان، وهي رؤية تقوم على معرفة الحقيقة بدلالة صورة العالم المخلوق، ولكن الشاعر في مجموعته التي تشتمل على ست قصائد مطولة يذهب إلى تلك الحقيقة برصد إيقاع هارمونيا.



يركز الشاعر في غالبية قصائده على المصير الإنساني من خلال المشهد البصري والصورة الحسية المتحركة التي تقع بين التجلي والتخفي، والبداية والنهاية التي تجعل الكائن حبيس مصيره.



أَنا عابِرٌ في الماءِ، شَأني شَأنُ ما في الماءِ مِنّي



الحُزنُ لي، وأَنا لِحُزنِ الأَنبِياءِ نَذَرتُ حُزني!



النِّفَّرِيُّ يَقولُ لي: «قِف كَي تَرى مَعنايَ عَنّي»



مُنذُ اتِّساعِ رُؤايَ حَتّى ماوَرائِيَ.. لَم أَقُلني



وتحمل عناوين القصائد دلالات تتصل برحلة البحث المعرفية التي يكابدها الشاعر الإنسان، فهي تتنوع بين "أنا"، "الجوكر"، "سيرة اللاجئ الأخير"، "أنثى النّاي"، "الخزان"، "دو ري مي" التي تقع في ثلاثة حركات.



وفي "أنا" يرسم الشاعر صوة الذات المكابدة منذ الولادة والتي تواجه المستحيل، ولا تستسلم والتي تعيد تشكيل الكون بحلمها.



رَأَيتُ فيما رَأَيتُ



أَنّي احتَرَقتُ



حَتّى خُلِقتُ مِنّي



وأَنَّني كُنتُ كُلَّ شَيءٍ



كَأَيِّ شَيءٍ..



ولَم أَكُنّي!



وأَنَّني صورَةُ المرايا



إِذا حَمَلنَ الحَياةَ عَنّي