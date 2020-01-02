اليوم.. العرض الخاص للفيلم القصير «منديل بريحة» بجاليرى ضى

يستضيف جاليري ضي ــ أتيليه العرب بالمهندسين٬ في السادسة من مساء اليوم الخميس٬ العرض الخاص الأول للفيلم الروائي القصير «منديل بريحة» المقتبس من قصة للكاتبة العراقية المقيمة في مصر٬ بثينة الناصري «حكاية البنت سماح»، الفيلم من إخراج حسن صالح.



تدور أحداث الفيلم حول الطفلة «سماح» التي كانت تتساءل دائما عن رائحة المناديل التي تبيعها للمارة في إشارات المرور. فهي فتاة صغيرة تكسب قوت يومها مع إخوتها ووالدتها من الشارع. تتجول يوميا وأنظارها معلقة بفترينات المحلات التي تعرض منتجات لا تعرف طعمها لكن حادثا مفاجئا يحقق لها جزءا من أمنياتها. فما هو الحادث وكيف سيحقق أحلامها٬ هذا ما يطرحه الفيلم٬ والذي تبلغ مدة عرضه 10 دقائق تعقبه مناقشة مع صناعه ثم حفل استقبال.