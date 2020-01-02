-
الخميس 02 يناير 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أزمة فى تشكيل الحكومة التونسية.. الرئاسة تنفى حسم القائمة

الخميس 02/يناير/2020 - 01:44 ص
الحبيب الجملي
الحبيب الجملي
وكالات
طباعة
أعلنت الرئاسة التونسية، مساء الأربعاء، أن القائمة التي قدمها رئيس الوزراء المكلف، الحبيب الجملي، لحكومته المؤلفة من وزراء مستقلين تعد غير نهائية وأن المشاورات بشأنها لا تزال جارية.

وذكرت في بيان أن "هذه القائمة ليست نهائية، والمفاوضات حول التشكيلة الحكومية لا تزال مستمرة".

ويأتي ذلك بعد إعلان رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، تسليم تشكيلة حكومته لرئيس البلاد، قيس سعيد، تمهيدًا لأن تنال الثقة من قبل البرلمان.

وقال "الجملي"، في مؤتمر صحفي، إنه قدم برنامج عمل حكومي يحقق النجاح للرئيس سعيد، مؤكدا أن حركة النهضة وافقت على شروط تشكيل الحكومة الجديدة.

وأضاف "الجملي"، أن الرئيس سيطلب من البرلمان تحديد جلسة لمنح الثقة للتشكيلة الحكومية، مشيرا إلى أن نجاح الحكومة يعتمد على توافق الوزراء في تنفيذ المشروع الحكومي.

وأشار إلى أن تشكيل الحكومة أخذ وقتًا بسبب التثبت من استقلالية وكفاءة الوزراء المقترحين، مؤكدا أن "الحكومة ستكون في مستوى آمال التونسيين".

وفي وقت سابق، نفى رئيس الوزراء التونسي المكلف أن يكون هناك خلاف مع رئيس الجمهورية  بشأن الأسماء المرشحة لتولي وزارتي الخارجية والدفاع، أو خلاف مع حركة النهضة.

وقال "الجملي"، في مؤتمر صحفي حينها، إن معايير لتشكيل الحكومة هي "الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير".

وأرجع "الجملي" قراره إلى ما اعتبره "عدم إمكانية تشكيل حكومة سياسية، نظرا لعدم تنازل الأحزاب المشاركة في المشاورات وتقديمها شروطًا صعبة، وفشل محاولات رص صفوفها".

وكان رئيس الجمهورية كلّف في منتصف نوفمبر الماضي، الحبيب الجملي (60 عامًا)، تشكيل حكومة جديدة ضمن مهلة لا تتجاوز شهرين بعدما أعلن حزب "النهضة" ترشيح الخبير الزراعي لتولي المنصب.

ولم تستطع البلاد منذ ثورة 2011 تجاوز الضغوط الاقتصادية وقد ركزت الطبقة السياسية اهتماماتها أكثر على تأمين الانتقال الديمقراطي السياسي بينما تأجلت الإصلاحات الاجتماعية مع تفاقم المطالب المعيشية.

ولم تسعف المهلة الدستورية الأوليّة التي منحها الدستور للجملي في إتمام مهمته التي تم تمديدها شهرا إضافيا علما بأنه في حال فشل فسيكلف الرئيس شخصية أخرى مستقلة بالمهمة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

«زوّد في الخمرة».. نقل خالد تليمة إلى المستشفى

منذ حوالي 14 ساعة

السجن 10 سنوات لـ«دجال» عاشر مئات السيدات في إمبابة

منذ حوالي 4 ساعات

«على راسي».. نصر محروس يعلق على طلب حل أزمة بهاء سلطان

منذ حوالي 8 ساعات

إزالة فيلا وزير الأوقاف الأسبق في التجمع

الصور

image description

مباراة فوز الأهلي على مصر المقاصة في الدوري العام

image description

«رؤية مصر 2030» في الوادي الجديد

image description

هبوط أرضي بطريق «دمياط -بورسعيد»

image description

محافظ الغربية يتفقد مسار العائلة المقدسة بسمنود

image description

«سحر الجمال».. سيوة تخطف صانعى «الإسكندر الأكبر» إلى رحابها

الأكثر قراءة

أول تحرك أمني تجاه فيديو التحرش بفتاة المنصورة (صور)

فيديو صادم.. تفاصيل التحرش بـ«فتاة المنصورة» ليلة رأس السنة

«الولد ده واطي».. تفاصيل تدخل مبارك في أزمة الأهلي والحضري

«تحرش فتاة المنصورة» يتصدر «تويتر»

أيام زمان

«سر الست».. أم كلثوم «الأطلال» تضامنًا مع هذا الشخص

كيف ردت أم كلثوم على من لقبوها بـ«أم إسرائيل»؟

«أنقذت بأعجوبة».. هل حاولت أم كلثوم الانتحار؟

حكاية المرأة المجهولة في حياة أم كلثوم.. «غارت منها ومنعتها من الزواج»

نجم الساعة

«سر الست».. أم كلثوم «الأطلال» تضامنًا مع هذا الشخص

الصحة

فوائد صحية لتناول التفاح يوميًا.. تعرف عليها

معتز القيعى يقدم 10 نصائح لحياة صحية خالية من الأمراض

حقن لقاح «السل» مباشرة في الدم ينقذ حياة المرضى

دراسة: الكافيين يعوض مشاكل سوء التغذية

الرئيس نيوز

عضو تنسيقية شباب الأحزاب: فتح المجال العام والحراك السياسي لا يتطلب إذنا

"الداخلية" تفحص الفيديو المروع للتحرش بفتاة المنصورة

"متوقعتهاش".. حسن حمدي يشكر مرتضى منصور على الهواء

740 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ سبتمبر 2015

منوعات

فيلم سينمائي عن مصمم «الكلاشينكوف» آخر فبراير

«رايحين نسهر» على يوتيوب: نصف مليون مشاهدة للأسطورة

جون بويجا يشعل مواقع التواصل بسبب منشوراته

4 خطوات لتربية الأطفال بإيجابية

كشكول

"حجازي" يلتقي العاملين بالأكاديمية المهنية للمعلمين للحديث حول آليات تطويرها

لطلاب أولي وثانية ثانوى... خطوات تشغيل وتفعيل التابلت

صيدلة أسيوط تسمح للطلاب دخول الامتحانات بالبطاقة الشخصية

"عجلان": غرف عمليات بالإدارات لحل مشاكل الامتحانات

إسلام سياسي

"شيخ الرفاعية"يكشف السبب الحقيقى لشن النادى عبدالرؤوف هجوم على المجلس الأعلى الصوفية

شيخ الطريقة الامبابية: هناك حملة مشبوهة ممولة ضد المجلس الصوفى الاعلى ورئيسه

مركز الأزهر في 2019.. لم الشمل و التوعية الأسرية ورصد الفتاوى المتطرفة

فوق باريس ..«شيخ الكركرية» يصطحب مريديه فى جولة بالمنطاد الطائر إحتفالاً بالعام الجديد

مقالات الرأي
خالد عكاشة
مَنْ الذى سيمزق العراق أولًا؟
جلال حمام
فلما جاء.. كان أصدق مَن فينا
لينا مظلوم
الوزير الجديد سوف يملأ الكأس الفارغة
صفوت البياضي
العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية
المزيد

الثقافة

«الإحياء العمراني للقاهرة التاريخية» بمكتبة الزمالك الليلة

عبد الحميد عبد الغفار يقود حفل فنى بمسرح سيد درويش

اليوم.. أيمن الشيوى بضيافة صالون السينما الوثائقية بالهناجر

«منشورات تكوين» تصدر طبعة جديدة من رواية «دراكولا»

صفحتنا ع الفيس بوك