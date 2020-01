هيفاء وهبى «قناصة» فى إعلان فيلمها الجديد «أشباح أوروبا».. فيديو

View this post on Instagram

توكلنا علي الله .. يارب أكرمنا 🤲🏻 الإعلان التشويقي لفيلم #أشباح_أوروبا إنتاج : Snapers Production - محمد الوزيري بطولة : هيفاء وهبي - أحمد الفيشاوي - مصطفى خاطر - باسم سمرة - اروى جودة - عباس أبو الحسن قصة : كريم فاروق | سيناريو وحوار : أمين جمال - محمد أبو السعد - شريف يسري إخراج : محمد حماقي #قريباً في دور العرض 2020 #مين_يقدر_عليهم #RenegadesOfEurope Teaser trailer #Coming_soon 2020 #Snapers_Production