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فن

هيفاء وهبى «قناصة» فى إعلان فيلمها الجديد «أشباح أوروبا».. فيديو

الخميس 02/يناير/2020 - 02:33 ص
جريدة الدستور
محمد مجدي
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طرح الفنان مصطفى خاطر، الإعلان الدعائى الأول لفيلمه الجديد "أشباح أوروبا"، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، في العمل المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائي.

واحتوى المقطع، على العديد من المشاهد المعتمدة على الأكشن، حيث ظهرت بطلة العمل هيفا وهبي، وهي في دور القناصة، كما بدت وهي تقوم بحركات أكشن مختلفة تمامًا عما قدمته من قبل في السينما.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبوالحسن، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.

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