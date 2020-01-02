هيفاء وهبى «قناصة» فى إعلان فيلمها الجديد «أشباح أوروبا».. فيديو
الخميس 02/يناير/2020 - 02:33 ص
محمد مجديطباعة
طرح الفنان مصطفى خاطر، الإعلان الدعائى الأول لفيلمه الجديد "أشباح أوروبا"، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، في العمل المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائي.
واحتوى المقطع، على العديد من المشاهد المعتمدة على الأكشن، حيث ظهرت بطلة العمل هيفا وهبي، وهي في دور القناصة، كما بدت وهي تقوم بحركات أكشن مختلفة تمامًا عما قدمته من قبل في السينما.
الفيلم تدور أحداثه فى إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبوالحسن، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.
واحتوى المقطع، على العديد من المشاهد المعتمدة على الأكشن، حيث ظهرت بطلة العمل هيفا وهبي، وهي في دور القناصة، كما بدت وهي تقوم بحركات أكشن مختلفة تمامًا عما قدمته من قبل في السينما.
الفيلم تدور أحداثه فى إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبوالحسن، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.
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توكلنا علي الله .. يارب أكرمنا 🤲🏻 الإعلان التشويقي لفيلم #أشباح_أوروبا إنتاج : Snapers Production - محمد الوزيري بطولة : هيفاء وهبي - أحمد الفيشاوي - مصطفى خاطر - باسم سمرة - اروى جودة - عباس أبو الحسن قصة : كريم فاروق | سيناريو وحوار : أمين جمال - محمد أبو السعد - شريف يسري إخراج : محمد حماقي #قريباً في دور العرض 2020 #مين_يقدر_عليهم #RenegadesOfEurope Teaser trailer #Coming_soon 2020 #Snapers_Production