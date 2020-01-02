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تعليم شمال سيناء يفتتح معرضًا للمجال الصناعى

الخميس 02/يناير/2020 - 01:32 ص
جريدة الدستور
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افتتح وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء حسين سلامة، الأربعاء، معرض المجال الصناعى وتكنولوجيا الصناعة بمدرسة الشهيد المقدم شريف عمر الثانوية بنات التابعة لإدارة بئر العبد التعليمية رافقه موجهي المجال الصناعى بإدارة بئر العبد التعليمية.

تضمن المعرض عددًا من الأعمال الصناعية المتميزة التى أشاد بها الحضور، وطالب وكيل العليم بذل المزيد من الإنجازات خلال العام الجديد التى ترفع من قدر التعليم الصناعي وتكنولوجيا الصناعة على مستوى تعليم شمال سيناء.

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